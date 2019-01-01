У місті на Волині тимчасово не буде світла та води





Про це повідомляє



"Завтра, 27 вересня, з 9:00 до 16:00 буде припинено водопостачання по усьому місту у зв'язку з відключенням світла на міському заборі води", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях у зв'язку з відключенням електрики на міському заборі води тимчасово не буде водопостачання у всьому місті.Про це повідомляє Ківерцівська міська рада. "Завтра, 27 вересня, з 9:00 до 16:00 буде припинено водопостачання по усьому місту у зв'язку з відключенням світла на міському заборі води", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію