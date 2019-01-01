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У місті на Волині тимчасово не буде світла та води

У місті на Волині тимчасово не буде світла та води
У Ківерцях у зв'язку з відключенням електрики на міському заборі води тимчасово не буде водопостачання у всьому місті.

Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.

"Завтра, 27 вересня, з 9:00 до 16:00 буде припинено водопостачання по усьому місту у зв'язку з відключенням світла на міському заборі води", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Ківерці, відключення світла та води, тимчасово
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