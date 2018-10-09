Холод скасовується: синоптик прогнозує потепління





Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.



Впродовж дня температура повітря становитиме +15 +20 градусів.

На Півночі ще буде свіжіше, +12 +17 градусів.



Дощі завтра, 27 вересня, пройдуть на Заході та Півдні. А в більшості областей буде сухо.



У Києві в п'ятницю буде тепло, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 27 вересня потепліє.Про це повідомляє синоптикна сторінці в Facebook.Впродовж дня температура повітря становитиме +15 +20 градусів.На Півночі ще буде свіжіше, +12 +17 градусів.Дощі завтра, 27 вересня, пройдуть на Заході та Півдні. А в більшості областей буде сухо.У Києві в п'ятницю буде тепло, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів.

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