Холод скасовується: синоптик прогнозує потепління
Сьогодні, 11:31
В Україні 27 вересня потепліє.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.
Впродовж дня температура повітря становитиме +15 +20 градусів.
На Півночі ще буде свіжіше, +12 +17 градусів.
Дощі завтра, 27 вересня, пройдуть на Заході та Півдні. А в більшості областей буде сухо.
У Києві в п'ятницю буде тепло, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів.
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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.
Впродовж дня температура повітря становитиме +15 +20 градусів.
На Півночі ще буде свіжіше, +12 +17 градусів.
Дощі завтра, 27 вересня, пройдуть на Заході та Півдні. А в більшості областей буде сухо.
У Києві в п'ятницю буде тепло, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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