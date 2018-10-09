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Холод скасовується: синоптик прогнозує потепління

Холод скасовується: синоптик прогнозує потепління
В Україні 27 вересня потепліє.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.

Впродовж дня температура повітря становитиме +15 +20 градусів.
На Півночі ще буде свіжіше, +12 +17 градусів.

Дощі завтра, 27 вересня, пройдуть на Заході та Півдні. А в більшості областей буде сухо.

У Києві в п'ятницю буде тепло, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів.

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Теги: погода, прогноз, Наталія Діденко
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