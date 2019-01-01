Юні лісівники з Волині представили оригінальну експозицію на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 19:27
Вчора, 25 вересня, на базі Чернігівського обласного центру роботи з обдарованими дітьми розпочався XIII Всеукраїнський зліт учнівських лісництв. Волинську область представляють вихованці Городоцького шкільного лісництва (Маневицький р-н).
Про це інформує прессслужба Волинського ОУЛМГ.
Юні лісівники представили власну експозицію та презентували учнівське лісництво і розповіли про власні досягнення. Сьогодні діти захищатимуть науково-дослідницькі роботи. Підсумки змагань підбиватимуть у п’ятницю, 27 вересня.
Зауважують, експозиція представників з Волині зробила справжній фурор. Адже тут – вироби зі стабілізаційного моху, оригінальні екокартини, оформлені з атмосферних тіландсій – рослин без коріння, які впродовж тривалого часу можуть жити взагалі без води. Техніку оформлення картин городоцькі учні придумали самі.
Так, у склад волинської команди входять восьмикласники НВК Городок - Вікторія Громик, Мирослава Голодюк та Андрій Гаврилюк.
Вболівають за команду у Чернігові керівник шкільного лісництва Ніна Терещенко та інженер з лісових культур ДП «Городоцьке ЛГ» Олена Некришевич.
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Про це інформує прессслужба Волинського ОУЛМГ.
Юні лісівники представили власну експозицію та презентували учнівське лісництво і розповіли про власні досягнення. Сьогодні діти захищатимуть науково-дослідницькі роботи. Підсумки змагань підбиватимуть у п’ятницю, 27 вересня.
Зауважують, експозиція представників з Волині зробила справжній фурор. Адже тут – вироби зі стабілізаційного моху, оригінальні екокартини, оформлені з атмосферних тіландсій – рослин без коріння, які впродовж тривалого часу можуть жити взагалі без води. Техніку оформлення картин городоцькі учні придумали самі.
Так, у склад волинської команди входять восьмикласники НВК Городок - Вікторія Громик, Мирослава Голодюк та Андрій Гаврилюк.
Вболівають за команду у Чернігові керівник шкільного лісництва Ніна Терещенко та інженер з лісових культур ДП «Городоцьке ЛГ» Олена Некришевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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