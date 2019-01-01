Юні лісівники з Волині представили оригінальну експозицію на всеукраїнському конкурсі. ФОТО





Про це інформує прессслужба



Юні лісівники представили власну експозицію та презентували учнівське лісництво і розповіли про власні досягнення. Сьогодні діти захищатимуть науково-дослідницькі роботи. Підсумки змагань підбиватимуть у п’ятницю, 27 вересня.



Зауважують, експозиція представників з Волині зробила справжній фурор. Адже тут – вироби зі стабілізаційного моху, оригінальні екокартини, оформлені з атмосферних тіландсій – рослин без коріння, які впродовж тривалого часу можуть жити взагалі без води. Техніку оформлення картин городоцькі учні придумали самі.



Так, у склад волинської команди входять восьмикласники НВК Городок - Вікторія Громик, Мирослава Голодюк та Андрій Гаврилюк.



Вболівають за команду у Чернігові керівник шкільного лісництва Ніна Терещенко та інженер з лісових культур ДП «Городоцьке ЛГ» Олена Некришевич.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 25 вересня, на базі Чернігівського обласного центру роботи з обдарованими дітьми розпочався XIII Всеукраїнський зліт учнівських лісництв. Волинську область представляють вихованці Городоцького шкільного лісництва (Маневицький р-н).Про це інформує прессслужба Волинського ОУЛМГ. Юні лісівники представили власну експозицію та презентували учнівське лісництво і розповіли про власні досягнення. Сьогодні діти захищатимуть науково-дослідницькі роботи. Підсумки змагань підбиватимуть у п’ятницю, 27 вересня.Зауважують, експозиція представників з Волині зробила справжній фурор. Адже тут – вироби зі стабілізаційного моху, оригінальні екокартини, оформлені з атмосферних тіландсій – рослин без коріння, які впродовж тривалого часу можуть жити взагалі без води. Техніку оформлення картин городоцькі учні придумали самі.Так, у склад волинської команди входять восьмикласники НВК Городок -Вболівають за команду у Чернігові керівник шкільного лісництвата інженер з лісових культур ДП «Городоцьке ЛГ»

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