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Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО

Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО
У волинському військкоматі розпочали підготовку до осіннього призову на строкову службу, що стартує з 1-го жовтня.

Спеціалісти військово-лікарської комісії оглядають призовників, - пише Суспільне Волині.

25 вересня до обласного військкомату приїхали хлопці з Ківерцівського, Рожищенського районів та Нововолинська.

23-річний ківерчанин Ілля Озоровський каже, що після університету працював за кордоном: "Маю депортацію, якщо чесно казати. Вже змушений тут перебувати рік часу, і вже той рік часу, думаю, армія більше дисциплінує. Поки не знаю, що мене очікує – це певне випробування. Хочеться себе побачити в різній стихії, це цікаво".
Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО

19-річний Віталій Пархомчук із Літогощі Рожищенськрого району розповів, що проходить медкомісію, бо хоче служити у Нацгвардії: "Йду на контракт, бо хочу служити у Нацгвардії, 3 роки. Нормальна вакансія, так само, зарплата, є якась перспектива в принципі. Вдома рахуюся, служу, буду, як на роботі».
Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО

Голова військово-лікарської комісії Анатолій Рудь каже, що з 230 призовників, яких оглянули, 28 хлопців мають проблеми зі здоров’ям, їх відправили на дообстеження.

Представник 80-ї десантно-штурмової бригади Богдан Яблуновський каже, що до хлопців, які захочуть у них служити, є особливі вимоги.

Заступник обласного військового комісара з питань призову Юрій Кучер каже, що від Волині на службу має піти близько півтисячі юнаків. Точну їхню кількість у Міноборони ще не визначили.
Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО

«Переважна більшість піде служити в ЗСУ та інші військові формування – Нацгвардія, Держдприкордонслужба та Державна спеціальна служба транспорту – 136 волинян. З них до Нацгвардії 120, в них буде можливість служити в Луцьку, також в Луцьку у Повітряних Силах», - говорить заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.

Призову підлягають хлопці від 18 до 27 років. Згідно з указом президента, нині на строкову службу йдуть з 20 років.



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Теги: призов, армія, Волинь
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