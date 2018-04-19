Осінній призов: скільки волинян заберуть в армію. ВІДЕО





Спеціалісти військово-лікарської комісії оглядають призовників, - пише



25 вересня до обласного військкомату приїхали хлопці з Ківерцівського, Рожищенського районів та Нововолинська.



23-річний ківерчанин Ілля Озоровський каже, що після університету працював за кордоном: "Маю депортацію, якщо чесно казати. Вже змушений тут перебувати рік часу, і вже той рік часу, думаю, армія більше дисциплінує. Поки не знаю, що мене очікує – це певне випробування. Хочеться себе побачити в різній стихії, це цікаво".



19-річний Віталій Пархомчук із Літогощі Рожищенськрого району розповів, що проходить медкомісію, бо хоче служити у Нацгвардії: "Йду на контракт, бо хочу служити у Нацгвардії, 3 роки. Нормальна вакансія, так само, зарплата, є якась перспектива в принципі. Вдома рахуюся, служу, буду, як на роботі».



Голова військово-лікарської комісії Анатолій Рудь каже, що з 230 призовників, яких оглянули, 28 хлопців мають проблеми зі здоров’ям, їх відправили на дообстеження.



Представник 80-ї десантно-штурмової бригади Богдан Яблуновський каже, що до хлопців, які захочуть у них служити, є особливі вимоги.



Заступник обласного військового комісара з питань призову Юрій Кучер каже, що від Волині на службу має піти близько півтисячі юнаків. Точну їхню кількість у Міноборони ще не визначили.



«Переважна більшість піде служити в ЗСУ та інші військові формування – Нацгвардія, Держдприкордонслужба та Державна спеціальна служба транспорту – 136 волинян. З них до Нацгвардії 120, в них буде можливість служити в Луцьку, також в Луцьку у Повітряних Силах», - говорить заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.



Призову підлягають хлопці від 18 до 27 років. Згідно з указом президента, нині на строкову службу йдуть з 20 років.







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