У салоні краси у Луцьку відмовилися підстригти онкохвору жінку

Лучанка переконує, що у салоні краси «Афродита» майстри відмовилися підстигни її маму через онкологію, яку вона перенесла. У «Афродиті» таке трактування інциденту спростували.Про ситуацію, що трапилася 25 вересня, донька клієнтки, якій відмовили,написала у одній із місцевих Facebook-груп.«Відмовились стригти мою маму бо вона онкохвора, нічого не пояснивши. Дівчатка, ви ще не знаєте, що вас в житті може чекати, і ще почитайте трохи літератури, щоб знати, що онко ніяким шляхом не передається», – пише Олександра у своєму дописі.Мама Олександри –розповіла, що коли вона прийшла до салону, то клієнтів та зовсім не було: «Там сиділо два майстри, я спитала, чи зможуть вони мене підстригти, перепитали, як саме стрижку хочу, кажу, що перенесла онко, то ж просто потрібно привести волосся трохи до ладу. Перукарка відразу сказала, що стригти мене не буде, покликала іншу, та теж відмовила», – говорить пані Світлана.Жінка каже, що прийшла до салону «Афродита» й наступного дня, аби поспілкуватися з керівництвом. «Хотіла, щоб вибачилися принаймні», – розповідає жінка. Каже, що коли покликала адміністратора, то та почала «вигороджувати» майстрів, які відмовили. Мовляв, дівчата злякалися».Працівниця салону краси погодилася прокоментувати інцидентТак, у салоні краси «Афродита», за адресою вулиця Сенаторки Левчанівської, 4, переконують, що відмовили жінці не через онкологію, а тому, що не були впевнені, чи зможуть надати послугу якісно, а з жінкою, яка прийшла на стрижку, просто не порозумілися, не змогли її переконати в тому, що не стригтимуть не тому, що вона хворіла.«З таким волоссям працювати дуже складно, після онкології воно як пушок в дітей, боялися зробити гірше. Майстрині молоді і були не впевнені в тому, що впораються», – говорить жінка.Мовляв, раніше неодноразово приймали клієнтів після онкології, але майстер, яка працювала, зараз в декреті, то ж молодим спеціалістам таку складну роботу поки не довіряють.Головний лікар Волинського обласного онкологічного диспансеруназиває таку відмову і таку ситуацію абсурдними. На його переконання, людина, яка перехворіла чи хворіє на рак, не має ніяких протипоказань щодо відвідування перукарні, манікюрного салону, стоматолога тощо. Тим більше, якщо йдеться про період, коли людина вже закінчила спецлікування, не отримує хіміотерапії, гормональних препаратів. Медик наголошує, що онкологія не передається від людини до людини.«Скажу більше: людина, яка одужує від раку, почуває себе набагато краще, коли робить гарну зачіску чи макіяж і задоволена своїм зовнішнім виглядом. Тому тут навпаки треба цьому всіляко сприяти. Коли відмовляють – це абсурд», – каже Юрій Малімон.