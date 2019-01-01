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«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*

«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
Вже цієї суботи Lutsk Fashion Weekend знову здивує своїх гостей: нова локація, нові імена у світі моди, які вперше вийдуть на подіум, проекти «Краса без меж» за участі жінок 35+ та «Показ однієї сукні» продовжують своє життя, дегустація нових напоїв Novellina, презентація питної води Kangen, новини від «ЗахідШини», подарунки від студії архітектури та дизайну Domum Group, Unice Multibrand (Світлана Танечник), Grace Model House та багато іншого.

Про це повідомляє видання «Таблоїд Волині»

Lutsk Fashion Weekend відбудеться у суботу, 28 вересня, о 18:00 у «West Auto Hub», що у селі Струмівка, на вулиці Рівненська, 74, розповіли власниця модельної агенції Анна Тріль та співведучий дійства Павло Луцака. Запрошення можна замовити за телефонами: 050 556 46 01 та 097 273 99 29.

Дизайнери та бренди, які візьмуть участь у показах на Lutsk Fashion Weekend:

- KAROL` by Kateryna Karol

- OLZiUKiNa

- PAPAYA

- KRIZA

- PARKAS

- ZALESOVA

- AJOUR

Під час фешн-вечірки відбудеться «Показ однієї сукні» від дизайнерок Наталії Мосійчук, Олесі Берестюк, Юлії Євпак, Ольги Шулик, Ольги Лактіоноваої, VIVA, Наталії Хомік та іншх.

Свої шоуруми на модній тусовці представлять бренди: Papaya, Crocodile_kids_shoes, Parkas, Kangen, Shulyk design.

Гості Lutsk Fashion Weekend матимуть можливість насолодитись прекрасним голосом Марії Хурсенко.

Проект «Краса без меж» спрямований довести, що сучасні стандарти жіночої краси – це не лише молодість, параметри «90-60-90» та високий зріст. Сьогодні еталоном є успішна самодостатня жінка, яка надихає, стає прикладом та спонукає до пошуку нових можливостей. Її краса і чарівність, найперше, в індивідуальності, яка постійно змінюється, збагачується досвідом, мудрістю та витонченістю. Красива українська жінка ламає стереотипи. Вона поєднує в собі успішну леді, професіоналку своєї справи, люблячу маму та дружину, звабливу німфу. Саме така жінка – красива без меж.

Фото: Павло ЛУЦАКА. Локація: Готель «Noble», ресторан «Meat and Green». Моделі: учасниці проекту «Краса без меж».

«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*

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Теги: Lutsk Fashion Weekend, Луцьк, West Auto Hub
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Коментарі 1
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А Коритнєва буде???
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