У Києві школярка «замінувала» міст, бо хотіла так пожартувати





Про це



Вчора, 25 вересня, по обіді до поліції Деснянського району Києва надійшло анонімне телефонне повідомлення про замінування мосту Метро.



Спеціалісти перевірили міст. Вибухівки чи інших небезпечних предметів виявлено не було.



Поліція встановила особу того, хто телефонував. Нею виявилася учениця третього класу, яка пояснила свій вчинок тим, що бачила подібну подію в новинах і вирішила пожартувати.



Нагадаємо, 18 вересня



Мінером мосту виявився Олексій Белько — уродженець Криму, колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку.



Йому повідомили про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві школярка повідомила про замінування мосту Метро.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Вчора, 25 вересня, по обіді до поліції Деснянського району Києва надійшло анонімне телефонне повідомлення про замінування мосту Метро.Спеціалісти перевірили міст. Вибухівки чи інших небезпечних предметів виявлено не було.Поліція встановила особу того, хто телефонував. Нею виявилася учениця третього класу, яка пояснила свій вчинок тим, що бачила подібну подію в новинах і вирішила пожартувати.Нагадаємо, 18 вересня у Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро. У ході масштабної спецоперації правоохоронців його вдалося затримати.Мінером мосту виявився Олексій Белько — уродженець Криму, колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку.Йому повідомили про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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