«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 13:16
У житловому комплексі «Юпітер», який зводять на межі Луцька та села Липини, продають двокімнатну квартиру за ціною лише 14 000 гривень за метр квадратний. Також існує можливість відтермінування.
Акційна квартира має площу 72,33 м². Це житло – оптимальний варіант для раціонального і безпроблемного облаштування життєвого простору невеликої сім’ї, – пише Район.Луцьк.
Площа вітальні та спальні — по 18,22 м². А от простір кухні оцінять господині, які багато часу проводять за приготуванням їжі — до їхніх послуг 15,48 м². Також у цій квартирі коридор площею майже 14 м².
На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Помешкання продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.
Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно.
Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: БК Інвестор
До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Юпітер» тривають роботи на третьому будинку. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Акційна квартира має площу 72,33 м². Це житло – оптимальний варіант для раціонального і безпроблемного облаштування життєвого простору невеликої сім’ї, – пише Район.Луцьк.
Площа вітальні та спальні — по 18,22 м². А от простір кухні оцінять господині, які багато часу проводять за приготуванням їжі — до їхніх послуг 15,48 м². Також у цій квартирі коридор площею майже 14 м².
На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Помешкання продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.
Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно.
Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: БК Інвестор
До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Юпітер» тривають роботи на третьому будинку. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Четверо лучанок стали «матерями-героїнями»
Сьогодні, 13:45
За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО
Сьогодні, 13:26
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 13:16
У Києві школярка «замінувала» міст, бо хотіла так пожартувати
Сьогодні, 12:57
Медіа