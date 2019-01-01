«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*





Акційна квартира має площу 72,33 м². Це житло – оптимальний варіант для раціонального і безпроблемного облаштування життєвого простору невеликої сім’ї, – пише



Площа вітальні та спальні — по 18,22 м². А от простір кухні оцінять господині, які багато часу проводять за приготуванням їжі — до їхніх послуг 15,48 м². Також у цій квартирі коридор площею майже 14 м².



На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Помешкання продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.



Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно.







Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



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До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Юпітер» тривають роботи на третьому будинку. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер», який зводять на межі Луцька та села Липини, продають двокімнатну квартиру за ціною лише 14 000 гривень за метр квадратний. Також існує можливість відтермінування.Акційна квартира має площу 72,33 м². Це житло – оптимальний варіант для раціонального і безпроблемного облаштування життєвого простору невеликої сім’ї, – пише Район.Луцьк Площа вітальні та спальні — по 18,22 м². А от простір кухні оцінять господині, які багато часу проводять за приготуванням їжі — до їхніх послуг 15,48 м². Також у цій квартирі коридор площею майже 14 м².На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Помешкання продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно.До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Юпітер» тривають роботи на третьому будинку. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.

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