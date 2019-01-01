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«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*

«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
У житловому комплексі «Юпітер», який зводять на межі Луцька та села Липини, продають двокімнатну квартиру за ціною лише 14 000 гривень за метр квадратний. Також існує можливість відтермінування.

Акційна квартира має площу 72,33 м². Це житло – оптимальний варіант для раціонального і безпроблемного облаштування життєвого простору невеликої сім’ї, – пише Район.Луцьк.

Площа вітальні та спальні — по 18,22 м². А от простір кухні оцінять господині, які багато часу проводять за приготуванням їжі — до їхніх послуг 15,48 м². Також у цій квартирі коридор площею майже 14 м².

На кухні і у санвузлах квартири – тепла підлога. Помешкання продається з чистовою стяжкою, штукатуркою та електропроводкою. На вході – добротні броньовані двері.

Великий коридор легко вмістить добротну шафу-купе. У спальні – просторо, навіть якщо поставиш величезне двоспальне ліжко. У вітальні легко вміститься і комфортний диван, і комоди, тут світло і затишно.

«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*


Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: БК Інвестор

До слова, нині на будівельному майданчику ЖК «Юпітер» тривають роботи на третьому будинку. Тут завершили утеплення та фарбування фасаду, внутрішні електромонтажні роботи. Працівники розпочинають облаштування сходових кліток, встановлення систем опалювання та котлів.

«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує придбати квартиру з великою кухнею у ЖК «Юпітер»*

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Теги: Інвестор
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