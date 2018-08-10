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За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО

За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО
У пункті пропуску «Устилуг» викрили схему отримання митниками хабарів за безперешкодний пропуск через державний кордон товарів.

Правоохронці встановили, що посадовці митного посту систематично вимагали гроші з водіїв, які перетинають кордон - інфорує пресслужба Управління СБУ у Волинській області.

Так, за 1- 1,5 тисячі гривень неправомірної вигоди з кожного автомобіля митники обіцяли громадянам не створювати штучних перешкод під час перевезення продукції широкого вжитку.

Зафіксували, що за одну робочу 12-годинну зміну через пункт пропуску проїжджає від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти автомобілів, які транспортують відповідні товари.

За попередніми висновками експертів, загальний розмір «данини», якою митники обклали українських громадян, сягав від шістдесяти до ста п’ятдесяти тисяч гривень за зміну.

Співробітники СБУ задокументували дев’ять фактів отримання хабарів посадовцями.

Правоохоронці затримали одного із фігурантів провадження – інспектора митниці під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триваю невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО
За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО
За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО
За зміну мали до 150 тисяч гривень «данини»: на «Устилузі» викрили митників-хабарників. ФОТО

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Теги: Устилуг, митники, хабарі
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