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У Володимирі-Волинському бабуся вкрала засоби гігієни з магазину

У Володимирі-Волинському бабуся вкрала засоби гігієни з магазину
У Володимирі-Волинському затримали 75-річну жінку, яка обікрала магазин «Watsons».

Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.

Дрібна крадіжка трапилася близько 14-ої години дня 25 вересня.

Бабуся поцупила засобів гігієни на 188 гривень.

Правоохоронці склали протокол за статтею 101 КУпАП.

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь
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