У Володимирі-Волинському бабуся вкрала засоби гігієни з магазину





Про це



Дрібна крадіжка трапилася близько 14-ої години дня 25 вересня.



Бабуся поцупила засобів гігієни на 188 гривень.



Правоохоронці склали протокол за статтею 101 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському затримали 75-річну жінку, яка обікрала магазин «Watsons».Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.Дрібна крадіжка трапилася близько 14-ої години дня 25 вересня.Бабуся поцупила засобів гігієни на 188 гривень.Правоохоронці склали протокол за статтею 101 КУпАП.

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