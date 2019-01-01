У Володимирі-Волинському бабуся вкрала засоби гігієни з магазину
Сьогодні, 14:08
У Володимирі-Волинському затримали 75-річну жінку, яка обікрала магазин «Watsons».
Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.
Дрібна крадіжка трапилася близько 14-ої години дня 25 вересня.
Бабуся поцупила засобів гігієни на 188 гривень.
Правоохоронці склали протокол за статтею 101 КУпАП.
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Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.
Дрібна крадіжка трапилася близько 14-ої години дня 25 вересня.
Бабуся поцупила засобів гігієни на 188 гривень.
Правоохоронці склали протокол за статтею 101 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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