вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Набережній сталась аварія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Зазначають. що ДТП сталась зранку 26 вересня.

Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

Патрульні наголошують, що погана видимість, мокре дорожнє покриття та туманність можуть стати причинами автопригод у дощову погоду.

У Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
Сьогодні, 14:45
«Краса без меж»: сучасні стандарти жіночої вроди на Lutsk Fashion Weekend. ФОТО*
Сьогодні, 14:30
У Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У Луцьку хочуть призначити тимчасового перевізника на маршрут №23
Сьогодні, 14:25
Помер колишнй президент Франції
Сьогодні, 14:09
Схожі новини
У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО У Луцьку зіткнулись «швидка» та вантажівка. ФОТО
24 вересень, 13:02
У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО У Луцьку джип в'їхав у автівку патрульних. ФОТО
22 вересень, 15:55
У Луцьку легковик збив пішохода: жінка отримала травми У Луцьку легковик збив пішохода: жінка отримала травми
18 вересень, 11:55
Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика Переходив дорогу поза «зеброю»: у Луцьку легковик збив 14-річного хлопчика
17 вересень, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
 1
5 днів лежав поранений у лісі і їв мурах та хробаків: вражаюча історія бійця, який вижив під Іловайськом
25 вересень, 12:37
 1
За декілька місяців лучани здали 450 люмінесцентних ламп та майже 40 термометрів
Сьогодні, 15:23
 0
Священник розповів, чи мають віряни відчувати щось особливе після причастя
Сьогодні, 15:13
 0
Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿