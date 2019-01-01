У Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.



Зазначають. що ДТП сталась зранку 26 вересня.



Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.



Патрульні наголошують, що погана видимість, мокре дорожнє покриття та туманність можуть стати причинами автопригод у дощову погоду.





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