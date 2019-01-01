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«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції

«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
Учні Судченського ліцею у Любешівському районі долучилися до всесвітньої акції із прибирання.

Про це поінформувала на своїй сторінці у Facebook педагог ліцею Наталія Токар, передає "Нове життя".

Учні та вчителі долучилися до акції під девізом «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».

«Щороку мільйони волонтерів в усіх країнах у вересні беруть участь у «Глобальному прибиранні» водойм. Отож , ми прибрали, далі - ваша черга!» - йдеться в повідомленні вчительки.
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції



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Теги: всесвітня акція, прибирання території, волинський ліцей
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