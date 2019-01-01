«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції





Про це поінформувала на своїй сторінці у Facebook педагог ліцею Наталія Токар, передає



Учні та вчителі долучилися до акції під девізом «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».



«Щороку мільйони волонтерів в усіх країнах у вересні беруть участь у «Глобальному прибиранні» водойм. Отож , ми прибрали, далі - ваша черга!» - йдеться в повідомленні вчительки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Судченського ліцею у Любешівському районі долучилися до всесвітньої акції із прибирання.Про це поінформувала на своїй сторінці у Facebook педагог ліцею, передає "Нове життя" Учні та вчителі долучилися до акції під девізом «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».«Щороку мільйони волонтерів в усіх країнах у вересні беруть участь у «Глобальному прибиранні» водойм. Отож , ми прибрали, далі - ваша черга!» - йдеться в повідомленні вчительки.

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