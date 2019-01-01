«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
Сьогодні, 18:38
Учні Судченського ліцею у Любешівському районі долучилися до всесвітньої акції із прибирання.
Про це поінформувала на своїй сторінці у Facebook педагог ліцею Наталія Токар, передає "Нове життя".
Учні та вчителі долучилися до акції під девізом «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».
«Щороку мільйони волонтерів в усіх країнах у вересні беруть участь у «Глобальному прибиранні» водойм. Отож , ми прибрали, далі - ваша черга!» - йдеться в повідомленні вчительки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це поінформувала на своїй сторінці у Facebook педагог ліцею Наталія Токар, передає "Нове життя".
Учні та вчителі долучилися до акції під девізом «Я прибрав – твоя черга: змінимо майбутнє разом!».
«Щороку мільйони волонтерів в усіх країнах у вересні беруть участь у «Глобальному прибиранні» водойм. Отож , ми прибрали, далі - ваша черга!» - йдеться в повідомленні вчительки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині кличуть взяти участь у патріотичному велопробізі
Сьогодні, 18:48
«Я прибрав – твоя черга»: учні волинського ліцею долучилися до всесвітньої акції
Сьогодні, 18:38
Оля Полякова виступить у Луцьку з новим шоу «Королева ночі»
Сьогодні, 18:10
Експерт запевняє, що третину ресторанів Луцька можуть закрити
Сьогодні, 18:01
Медіа