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Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО

Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
У луцьких нацгвардійців раціон харчування різноманітний і збалансований.

Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.

Борщ з пампушками, картопля по-домашньому, риба під овочами, котлети, овочеві салати, фрукти, соки, узвар – ці та інші страви щодня їдять військовослужбовці у військовій частині 1141 Нацгвардії.

Солдати строкової служби в їдальні харчуються тричі на день. Обідом ласують також військовослужбовці контрактної служби.

«Харчування у нашій їдальні різноманітне, продукти завжди свіжі. Особисто я дуже люблю горохову кашу. Бо таку смачну, як готують її тут, я більше ніде не куштував», - зізнається солдат Євген Сидорук.

Начальник продовольчої служби військової частини 1141, лейтенант Євген Кутовенко розповів, на формування меню впливає два основних фактори - максимальне різноманіття страв і не повторюваність продуктів в один день.

«Особливість харчування гвардійців полягає у тому, що під час кожного прийому їжі їм пропонується дві страви на вибір: наприклад, борщ або суп, каша рисова чи картопля тушкована. І звичайно, двічі на день гвардійці їдять м'ясо свинини, яловичини чи сосиски. На вечерю подають рибу – тушковану, смажену або рибні котлети», - зазначив він.

У святкові дні меню урізноманітнюють. Для прикладу, на Різдво запікають м'ясо, готують кутю, вареники, голубці, пампушки. Обов’язковий компонент великоднього столу – паска і крашанки.

До вибору продуктів підходять відповідально: перед закупівлею шукають постачальників з оптимальним співвідношенням ціни-якості, з обов’язковою наявністю документів, що підтверджують якість та відповідність ДСТУ і ТУ. Харчування військових та якість страв регулярно перевіряють медичні працівники та командування військової частини.

Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО
Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО

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Теги: Луцьк, нацгвардійці, меню
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