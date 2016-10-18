Показали, як харчуються луцькі нацгвардійці. ФОТО

У луцьких нацгвардійців раціон харчування різноманітний і збалансований.Про це йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.Борщ з пампушками, картопля по-домашньому, риба під овочами, котлети, овочеві салати, фрукти, соки, узвар – ці та інші страви щодня їдять військовослужбовці у військовій частині 1141 Нацгвардії.Солдати строкової служби в їдальні харчуються тричі на день. Обідом ласують також військовослужбовці контрактної служби.«Харчування у нашій їдальні різноманітне, продукти завжди свіжі. Особисто я дуже люблю горохову кашу. Бо таку смачну, як готують її тут, я більше ніде не куштував», - зізнається солдатНачальник продовольчої служби військової частини 1141, лейтенантрозповів, на формування меню впливає два основних фактори - максимальне різноманіття страв і не повторюваність продуктів в один день.«Особливість харчування гвардійців полягає у тому, що під час кожного прийому їжі їм пропонується дві страви на вибір: наприклад, борщ або суп, каша рисова чи картопля тушкована. І звичайно, двічі на день гвардійці їдять м'ясо свинини, яловичини чи сосиски. На вечерю подають рибу – тушковану, смажену або рибні котлети», - зазначив він.У святкові дні меню урізноманітнюють. Для прикладу, на Різдво запікають м'ясо, готують кутю, вареники, голубці, пампушки. Обов’язковий компонент великоднього столу – паска і крашанки.До вибору продуктів підходять відповідально: перед закупівлею шукають постачальників з оптимальним співвідношенням ціни-якості, з обов’язковою наявністю документів, що підтверджують якість та відповідність ДСТУ і ТУ. Харчування військових та якість страв регулярно перевіряють медичні працівники та командування військової частини.