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У Луцьку запрацювала перша котельня на твердому паливі

У Луцьку запрацювала перша котельня на твердому паливі
У Луцьку відкрили екологічно-безпечну котельну на альтернативному паливі. Зазначають, її робота дозволить мешканцям району ЛПЗ економити на гарячому водопостачання та на опаленні.

Вона обладнана найсучаснішою системою очистки європейського рівня, яка захищає навколишнє середовище від шкідливих викидів, - повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад на сторінці у Facebook.

Зауважують, це перша твердопаливна котельня у місті, яку вдалось збудувати завдяки залученню коштів Європейського банку.

Вартість проекту – 1 млн 276 тис євро, з яких 7750 тис євро – це грантові кошти від фонду Е5Р, яких не потрібно повертати. Запуск котельні – це не тільки ще один вдалий приклад співпраці з європейським банком, але і безпека для екології. Орієнтовна окупність проекту – близько трьох років.

Нову котельню обладнали потужним електрофільтром, який є вдвічі більшим за сам котел. До прикладу, якщо норма шкідливих викидів на один кубометр в Україні становить до 150 мг, то при використанні фільтра у новій котельні рівень викидів – усього 3,5 мг на кубометр.
У Луцьку запрацювала перша котельня на твердому паливі
У Луцьку запрацювала перша котельня на твердому паливі
У Луцьку запрацювала перша котельня на твердому паливі


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Теги: твердопаливна котельня, Луцьк, район ЛПЗ
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
бо гейропці тягнуть газ із Росії....
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