У Луцьку запрацювала перша котельня на твердому паливі
Сьогодні, 16:04
У Луцьку відкрили екологічно-безпечну котельну на альтернативному паливі. Зазначають, її робота дозволить мешканцям району ЛПЗ економити на гарячому водопостачання та на опаленні.
Вона обладнана найсучаснішою системою очистки європейського рівня, яка захищає навколишнє середовище від шкідливих викидів, - повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад на сторінці у Facebook.
Зауважують, це перша твердопаливна котельня у місті, яку вдалось збудувати завдяки залученню коштів Європейського банку.
Вартість проекту – 1 млн 276 тис євро, з яких 7750 тис євро – це грантові кошти від фонду Е5Р, яких не потрібно повертати. Запуск котельні – це не тільки ще один вдалий приклад співпраці з європейським банком, але і безпека для екології. Орієнтовна окупність проекту – близько трьох років.
Нову котельню обладнали потужним електрофільтром, який є вдвічі більшим за сам котел. До прикладу, якщо норма шкідливих викидів на один кубометр в Україні становить до 150 мг, то при використанні фільтра у новій котельні рівень викидів – усього 3,5 мг на кубометр.
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Вона обладнана найсучаснішою системою очистки європейського рівня, яка захищає навколишнє середовище від шкідливих викидів, - повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад на сторінці у Facebook.
Зауважують, це перша твердопаливна котельня у місті, яку вдалось збудувати завдяки залученню коштів Європейського банку.
Вартість проекту – 1 млн 276 тис євро, з яких 7750 тис євро – це грантові кошти від фонду Е5Р, яких не потрібно повертати. Запуск котельні – це не тільки ще один вдалий приклад співпраці з європейським банком, але і безпека для екології. Орієнтовна окупність проекту – близько трьох років.
Нову котельню обладнали потужним електрофільтром, який є вдвічі більшим за сам котел. До прикладу, якщо норма шкідливих викидів на один кубометр в Україні становить до 150 мг, то при використанні фільтра у новій котельні рівень викидів – усього 3,5 мг на кубометр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
бо гейропці тягнуть газ із Росії....
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