Завідувачку поліклініки на Волині, яка «погоріла» на хабарі, посадили під домашній арешт





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва



Окрім того, суд задовольнив клопотання слідчого про відсторонення підозрюваної від посади завідуючої поліклініки та голови лікарняно-консультативної комісії.



Досудове слідство у справі триває.



Нагадаємо, 24 вересня,



Слідчі оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.



Досудове слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд 26 вересня обрав голові лікарської комісії однієї із районних лікарень області, яку зловили на хабарі, запобіжний захід – домашній арешт.Про це інформує ГУНП у Волинській області.Окрім того, суд задовольнив клопотання слідчого про відсторонення підозрюваної від посади завідуючої поліклініки та голови лікарняно-консультативної комісії.Досудове слідство у справі триває.Нагадаємо, 24 вересня, правоохоронці викрили в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5,5 тис. грн. голову лікарської комісії однієї із районних лікарень області. Службову особу затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.Досудове слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію