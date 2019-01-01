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Завідувачку поліклініки на Волині, яка «погоріла» на хабарі, посадили під домашній арешт

Завідувачку поліклініки на Волині, яка «погоріла» на хабарі, посадили під домашній арешт
Луцький міськрайонний суд 26 вересня обрав голові лікарської комісії однієї із районних лікарень області, яку зловили на хабарі, запобіжний захід – домашній арешт.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

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Окрім того, суд задовольнив клопотання слідчого про відсторонення підозрюваної від посади завідуючої поліклініки та голови лікарняно-консультативної комісії.

Досудове слідство у справі триває.

Нагадаємо, 24 вересня, правоохоронці викрили в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5,5 тис. грн. голову лікарської комісії однієї із районних лікарень області. Службову особу затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Досудове слідство триває.


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Теги: хабар, районна лікарня Волині, голова лікарської комісії
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