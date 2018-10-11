Волинянин розповів, як врятував птаха-мандрівника з Фінляндії





Про це пише видання



"Я живу поблизу лісу, якраз порався по-господарству, коли дивлюся щось таке впало. Поспішив туди. Спочатку думав, то сова чи сич. Та виявилось – яструб. Птах почав від мене втікати, але згодом усе ж вдалося його піймати. Я пригледівся, бачу – на лівому крильці рана, з якої сочиться кров. Обробив травмоване місце зеленкою і посадив його до клітки. Поклав яструбу сирого м’яса, хліба, сиру, насипав зерна, поставив води. І так він переночував. Як виявилося, частування птахові припало до душі: м’ясо з’їв, зерна з хлібом теж поменшало", –розповів Сергій Іванущик і села Соснівка.



Чоловік не знав, куди йому звернутися за допомогою. Тож в першу чергу і завітав до журналістів видання "Полісся". У редакції він відкрив коробку та дістав пернатого, щоб показати. А журналісти зателефонувати до ветеринарів та домовилися про візит до ветлікарні.



Згодом ветлікар Віталій Макарчук оглянув крило яструба. Як виявилося, рана на ньому була серйозною та інфікованою. Віталій Віталійович промив її, обробив дезінфікуючим розчином і провів невелику операцію. Крило було травмоване на суглобові і при кожному його порухові виверталося. Тож лікареві довелося його зшити.

Водночас лікар зауважив, що після такої травми яструб навряд чи буде літати.



Тим часом, поки чоловік доліковує вдома травмованого фінляндського пернатого гостя, журналісти спробували дізнатися щось про птаха за написами і цифрами на кільці, що на лапці. А викарбуване було на ньому ось що: «Museum Zoolog. Helsinki Finland S-425.449» (тобто “Зоологічний музей, Гельсінкі, Фінляндія”).



Отже, здається, яструб дійсно прилетів до України із далекої країни. Важко уявити, як птах зміг подолати майже дві тисячі кілометрів.



Тож журналісти написали листа у “Фінський природничо-історичний музей”, повідомивши про знайденого у Соснівці яструба. Невдовзі отримали звідти відповідь, та, на жаль, нічого цікавого про нього не розповіли. Лише порекомендували звернутися у “Центр Кільцювання” (у Фінляндії), котрий займається вивченням міграції птахів. Відтак, журналісти направили листа і туди, але відповіді ще не отримали.



Олександр ПРИЙМАК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин розповів історію про врятуваного хижого яструба, який прибився до його оселі.Про це пише видання Полісся "Я живу поблизу лісу, якраз порався по-господарству, коли дивлюся щось таке впало. Поспішив туди. Спочатку думав, то сова чи сич. Та виявилось – яструб. Птах почав від мене втікати, але згодом усе ж вдалося його піймати. Я пригледівся, бачу – на лівому крильці рана, з якої сочиться кров. Обробив травмоване місце зеленкою і посадив його до клітки. Поклав яструбу сирого м’яса, хліба, сиру, насипав зерна, поставив води. І так він переночував. Як виявилося, частування птахові припало до душі: м’ясо з’їв, зерна з хлібом теж поменшало", –розповів Сергій Іванущик і села Соснівка.Чоловік не знав, куди йому звернутися за допомогою. Тож в першу чергу і завітав до журналістів видання "Полісся". У редакції він відкрив коробку та дістав пернатого, щоб показати. А журналісти зателефонувати до ветеринарів та домовилися про візит до ветлікарні.Згодом ветлікар Віталій Макарчук оглянув крило яструба. Як виявилося, рана на ньому була серйозною та інфікованою. Віталій Віталійович промив її, обробив дезінфікуючим розчином і провів невелику операцію. Крило було травмоване на суглобові і при кожному його порухові виверталося. Тож лікареві довелося його зшити.Водночас лікар зауважив, що після такої травми яструб навряд чи буде літати.Тим часом, поки чоловік доліковує вдома травмованого фінляндського пернатого гостя, журналісти спробували дізнатися щось про птаха за написами і цифрами на кільці, що на лапці. А викарбуване було на ньому ось що: «Museum Zoolog. Helsinki Finland S-425.449» (тобто “Зоологічний музей, Гельсінкі, Фінляндія”).Отже, здається, яструб дійсно прилетів до України із далекої країни. Важко уявити, як птах зміг подолати майже дві тисячі кілометрів.Тож журналісти написали листа у “Фінський природничо-історичний музей”, повідомивши про знайденого у Соснівці яструба. Невдовзі отримали звідти відповідь, та, на жаль, нічого цікавого про нього не розповіли. Лише порекомендували звернутися у “Центр Кільцювання” (у Фінляндії), котрий займається вивченням міграції птахів. Відтак, журналісти направили листа і туди, але відповіді ще не отримали.

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