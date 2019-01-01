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На Львівщині в авто померла дитина, поки батьки працювали у полі

На Львівщині в авто померла дитина, поки батьки працювали у полі
На Львівщині в автомобілі Volkswagen задихнувся 4-річний хлопчик, поки його батьки працювали у полі.

Жахливий інцидент трапився сьогодні, 26 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Львівській області.

Повідомляють, приблизно о 12:10 у Мостиське відділення поліції зателефонували медики та повідомили, що до них доставлений 4-річний мешканець одного зі сіл району без ознак життя.

Як попередньо встановили правоохоронці, хлопчик просунув голову у вікно машини та задихнувся.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.


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Теги: Львівщина, помер хлопчик
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