На Львівщині в авто померла дитина, поки батьки працювали у полі
Сьогодні, 16:20
На Львівщині в автомобілі Volkswagen задихнувся 4-річний хлопчик, поки його батьки працювали у полі.
Жахливий інцидент трапився сьогодні, 26 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Львівській області.
Повідомляють, приблизно о 12:10 у Мостиське відділення поліції зателефонували медики та повідомили, що до них доставлений 4-річний мешканець одного зі сіл району без ознак життя.
Як попередньо встановили правоохоронці, хлопчик просунув голову у вікно машини та задихнувся.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.
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Жахливий інцидент трапився сьогодні, 26 вересня, - інформує пресслужба ГУНП у Львівській області.
Повідомляють, приблизно о 12:10 у Мостиське відділення поліції зателефонували медики та повідомили, що до них доставлений 4-річний мешканець одного зі сіл району без ознак життя.
Як попередньо встановили правоохоронці, хлопчик просунув голову у вікно машини та задихнувся.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.
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