Без позиції канцлера Німеччини та президента Франції санкції проти Росії були б неможливі, – Петро Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко, коментуючи на прохання журналістів публікацію стенограми розмови президентів США та України, сказав, що цей скандал дуже шкідливий для України.Про це йдеться на офіційному сайті партії “Європейська Солідарність”.Водночас він підкреслив, що не буде коментувати суть цієї розмови: «Я не буду коментувати телефонні розмови президентів інших країн. Я вважаю, що це точно не та справа, якою я маю займатись».«Позиція третя – всі останні п’ять років ми отримували безпрецедентну двопартійну підтримку з боку американських конгресменів, американських сенаторів, американських президентів і американського народу», – нагадав п’ятий президент України.За його словами, для України життєво необхідно зберегти двосторонню підтримку. «Ні в якому разі не можна Україні бути залученою до тої передвиборчої внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки, або у будь-яких інших державах», – додав він.«Ми вдячні США за підтримку, яку вони демонстрували, надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою допомогою, економічною допомогою, місіями радників», – сказав Петро Порошенко.П’ятий президент України також особливо наголосив на широкій допомозі ЄС, яку отримувала Україна.«Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. Це те, на що Путін не розраховував – що 28 країн-членів об’єднаються і спільно приймуть рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу, яку вони надавали Україні», – сказав він.«Сума, яку надав нам ЄС, була безпрецедентною. Можу наголосити, як людина яка володіла повним об’ємом інформації щодо переговорів щодо безпеки України – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Емануєля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський Союз», – заявив Петро Порошенко.«Я – людина, яка брала безпосередню участь, починаючи з червня 2014 року, у першому пакеті санкцій проти РФ. Роль канцлера Меркель і президента Макрона, президента Олланда важко перебільшити. Наголошую, обсяг підтримки був такий, що ніколи ЄС жодній країні світу такий обсяг підтримки не надавав», – підкреслив п’ятий президент України.За його словами, в грудні Євросоюз має розглянути питання про продовження санкцій.«Санкції і світова коаліція на підтримку України працює лише тоді, коли вона глобальна. Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, це руйнує коаліцію.Саме тому я сподіваюся, що зараз дипломатичними зусиллями наслідки цього скандалу будуть мінімізовані і нам вдасться розраховувати на продовження санкцій у грудні, якщо РФ відмовиться імплементувати Мінські домовленості, які були прийняті п’ять років тому, які є юридичною базою для застосування санкцій проти Росії як інструмент тиску, щоб вона виконала Мінські домовленості», – зазначив Петро Порошенко.Він додав, що це означатиме, що Росія має вивести свої війська з окупованих територій, віддати неконтрольовану ділянку україно-російського кордону під контроль України, роззброїти незаконні військові формування і створити необхідні безпекові умови для початку політичного процесу.«Поки що жодного кроку Росії в цьому напрямку ми не бачимо», – зауважив він.