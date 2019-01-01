Вкладатимуть верхній шар асфальту: у Луцьку перекриють перехрестя
Сьогодні, 16:36
У Луцьку через ремонт перекриють перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради у Facebook.
На вказаному перехресті вкладатимуть верхній шар асфальту.
Зазначили, що роботи проводитимуть лише у випадку сприятливих погодних умов.
«Просимо у водіїв вибачення за тимчасові незручності та закликаємо прокладати свій маршрут в об'їзд перехрестя вулиць Ківерцівської-Карпенка-Карого», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради у Facebook.
На вказаному перехресті вкладатимуть верхній шар асфальту.
Зазначили, що роботи проводитимуть лише у випадку сприятливих погодних умов.
«Просимо у водіїв вибачення за тимчасові незручності та закликаємо прокладати свій маршрут в об'їзд перехрестя вулиць Ківерцівської-Карпенка-Карого», – йдеться у повідомленні.
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