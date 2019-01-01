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Вкладатимуть верхній шар асфальту: у Луцьку перекриють перехрестя

Вкладатимуть верхній шар асфальту: у Луцьку перекриють перехрестя
У Луцьку через ремонт перекриють перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради у Facebook.

На вказаному перехресті вкладатимуть верхній шар асфальту.

Зазначили, що роботи проводитимуть лише у випадку сприятливих погодних умов.

«Просимо у водіїв вибачення за тимчасові незручності та закликаємо прокладати свій маршрут в об'їзд перехрестя вулиць Ківерцівської-Карпенка-Карого», – йдеться у повідомленні.

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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