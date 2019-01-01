Вкладатимуть верхній шар асфальту: у Луцьку перекриють перехрестя





Про це повідомили у пресслужбі Луцькради у Facebook.



На вказаному перехресті вкладатимуть верхній шар асфальту.



Зазначили, що роботи проводитимуть лише у випадку сприятливих погодних умов.



«Просимо у водіїв вибачення за тимчасові незручності та закликаємо прокладати свій маршрут в об'їзд перехрестя вулиць Ківерцівської-Карпенка-Карого», – йдеться у повідомленні.

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