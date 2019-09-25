У Нововолинську з’явилися інспектори із паркування





За порушення притягуватимуть до адмінвідповідальності, - пише видання



Поки що під двірником на лобовому склі автомобіля залишають попередження, однак вже незабаром почнуть виписувати штрафні квитанції. За дрібні порушення – 255 гривень, за більші – 510.



Головний спеціаліст відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування Євгеній Хрищук каже, що перш, ніж штрафувати порушників, формуватимуть доказову базу. Потім факт порушення правил паркування реєструватимуть у базі даних, а портативний принтер роздрукує постанову.



Опісля розгляд цієї справи відбудеться у виконкомі за участю водія, але якщо той не з’являється, то постанова автоматично буде передана на виконання.



25 вересня, інспектори з паркування працювали у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням. На проспекті Перемоги недобросовісним водіям під двірники на лобовому склі кріпили листівки, у яких просили дотримуватись правил і попереджали про відповідальність.





Євгеній Хрищук не очікував побачити такої кількості порушників. Лише на одній вулиці з одностороннім рухом понад 20 припаркованих авто справа.



«Сьогодні був профілактичний вихід. Водіїв, які припаркували свої автомобілі в заборонених місцях, попереджав про те, що вони порушують правила паркування. Їм було роз’яснено усі нюанси законодавства, що стосується цієї сфери. Розпочав я із проспекту Перемоги. Там односторонній рух і, відповідно, зупинка з правого боку заборонена, а з лівого, навпаки, дозволена. Я виявив близько 20 автівок, які стояли із забороненої сторони», – розповів інспектор з паркування.





До слова, пересічні мешканці, перехожі, котрі виявили і сфотографували недобросовісних водіїв, свої фото докази подати до відділу не можуть. Адже фото має бути зроблене лише на сертифікованому пристрої – планшеті, на якому встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє працівникам вносити дані про порушників до реєстру і згодом їх штрафувати.



Пізніше інспектори зможуть також ініціювати евакуацію автомобілів-порушників на штрафмайданчик. Це питання у Нововолинську наразі розглядають.



Нагадаєм, що у Луцьку від 17 квітня цього року запрацювали перші інспектори з паркування.

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