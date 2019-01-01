Луцька медсестра приторговувала наркотиками
Сьогодні, 16:51
57-річну лучанку впіймали на збуті канабісу.
Про це інформує прокуратура Волині.
Жінка працює молодшою медсестрою в одному з лікувальних закладів Луцька та упродовж червня-вересня 2019 року двічі збувала громадину канабіс.
Цей наркотичний засіб виявили та вилучили в неї й за місцем проживання у ході проведення обшуку в оселі 24 вересня цього року.
Лучанці повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті цих наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України). Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це інформує прокуратура Волині.
Жінка працює молодшою медсестрою в одному з лікувальних закладів Луцька та упродовж червня-вересня 2019 року двічі збувала громадину канабіс.
Цей наркотичний засіб виявили та вилучили в неї й за місцем проживання у ході проведення обшуку в оселі 24 вересня цього року.
Лучанці повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті цих наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України). Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачене покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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