Оля Полякова виступить у Луцьку з новим шоу «Королева ночі»

Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1+1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в YouTube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.



29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.



Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"



Детальніше про подію тут:



Квитки:



- https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)

- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)



Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86

+380 97 376 85 93









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році гранд-шоу«Королева ночі» в Києві мало приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1+1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в YouTube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"Детальніше про подію тут: https://www.facebook.com/events/453172258830200/ Квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

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