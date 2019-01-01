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Оля Полякова виступить у Луцьку з новим шоу «Королева ночі»

Оля Полякова виступить у Луцьку з новим шоу «Королева ночі»
У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі 1+1 з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в YouTube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.

29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.

Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency"

Детальніше про подію тут: https://www.facebook.com/events/453172258830200/

Квитки:

- https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

Оля Полякова виступить у Луцьку з новим шоу «Королева ночі»



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Теги: Оля Полякова, концерт, Луцьк
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