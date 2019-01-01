вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця

У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця
У Луцьку затримали 33-річного мешканця обласного центру на продажі таблеток із вмістом наркотичного засобу.

Наркоторговця викрили у вівторок, 24 серпня, - інформує прокуратура Волині.

Встановили, чоловік у серпні-вересні двічі збував охочим незаконно придбані ним таблетки із вмістом наркотичного засобу – метадону.

Лучанину повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті цих наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура Волині, наркоторговець, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Сергій Притула та «Вар'яти» дадуть два концерти у Луцьку. АНОНС
Сьогодні, 19:49
У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця
Сьогодні, 19:43
Юні лісівники з Волині представили оригінальну експозицію на всеукраїнському конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 19:27
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 вересня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку чоловік пограбував знайомого посеред вулиці У Луцьку чоловік пограбував знайомого посеред вулиці
24 вересень, 17:05
Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО Юний лучанин зайняв сьоме місце на Чемпіонаті світу з шахів. ФОТО
19 вересень, 08:45
Волинянка віддала гроші «віконному» шахраю Волинянка віддала гроші «віконному» шахраю
18 вересень, 17:05
Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
18 вересень, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
 1
5 днів лежав поранений у лісі і їв мурах та хробаків: вражаюча історія бійця, який вижив під Іловайськом
25 вересень, 12:37
 1
Хто зможе продавати та купувати українську землю? НАЖИВО
Сьогодні, 20:05
 0
Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Сергій Притула та «Вар'яти» дадуть два концерти у Луцьку. АНОНС
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿