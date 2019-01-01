У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця





Наркоторговця викрили у вівторок, 24 серпня, - інформує прокуратура Волині.



Встановили, чоловік у серпні-вересні двічі збував охочим незаконно придбані ним таблетки із вмістом наркотичного засобу – метадону.



Лучанину повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті цих наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України).



Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



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