У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця
Сьогодні, 19:43
У Луцьку затримали 33-річного мешканця обласного центру на продажі таблеток із вмістом наркотичного засобу.
Наркоторговця викрили у вівторок, 24 серпня, - інформує прокуратура Волині.
Встановили, чоловік у серпні-вересні двічі збував охочим незаконно придбані ним таблетки із вмістом наркотичного засобу – метадону.
Лучанину повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті цих наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Наркоторговця викрили у вівторок, 24 серпня, - інформує прокуратура Волині.
Встановили, чоловік у серпні-вересні двічі збував охочим незаконно придбані ним таблетки із вмістом наркотичного засобу – метадону.
Лучанину повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті цих наркотичних засобів (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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