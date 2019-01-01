Волонтери закликають привітати з днем народженння доньку загиблого під Іловайськом волинянина

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром восьмий день народження відсвяткує. Вона ще маленька, але вже рівняється на Героя. Каже: «Я татка мало пам’ятаю, але те що він зробив заради нас та України це дуже героїчно!» Вона з розповідей мами чула, що він безмежно любив Україну, тому одним із перших вступив до роти поліції особливого призначення «Світязь», аби стати на її захист.Останній раз на зв’язок із рідними Мирослав виходив 28 серпня 2014 року, у день, який став для України чорною датою у календарі. Прориваючись з Іловайського котла, бійці роти «Світязь» потрапили під ворожий обстріл. Чимало захисників Батьківщини загинули, ще більше – потрапили у полон.У списках полонених тривалий час було й ім’я рядового міліції Столярчука, тож родина до останнього сподівалася, що він живий. Аж доти, поки вони не впізнали Мирослава на наданих волонтерами фотографіях загиблих.Чимало зусиль довелося прикласти, аби знайти тіло Мирослава. А звістка про те, що він похований на Вінниччині під чужим ім’ям, стала для родини неабияким потрясінням. Зрештою, всі крапки над «і» поставили результати ДНК-експертизи та судові рішення про визнання похованого на Вінниччині бійця Мирослава Столярчука.І лише через шість місяців після трагедії під Іловайськом, тіло Героя привезли на Волинь, аби він знайшов вічний спокій у рідній землі.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Маленька Калина цього року перейшла у другий клас. У школі дівчинці дуже добре, найбільше подобається математика, англійська, має хорошу пам`ять - швидко вчить вірші напам’ять. Любить активний спосіб життя, катається на велосипеді та роликах. Хоче ходити на сучасні танці, та нажаль зараз такої змоги немає.Серед майбутніх професій розглядає модне тепер блогерство, раніше хотіла працювати у поліції, щоб захищати людей від злодіїв, а ще подумує стати акторкою.Із відомих людей дівчинці подобається Сергій Притула, який багато допомагає нашим воїнам на Сході. А ще вона дуже любить свою мамочку.У неї є сестричка Христина та маленький братик Остапчик.Мама Ольга багато часу проводить з дітьми, адже вона у декретній відпустці. Усі компенсації отримувала, але зараз найбільш актуальним для дитини, є одяг та взуття. Побутові труднощі звичайно є, не вистачає коштів для завершення ремонту.Мама та донечка дякують усім волонтерам, за те, що вони хороші люди, постійно щось дарують, запрошують на різноманітні свята.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті.Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/stolyarchuk.htm .Інформація для благодійників: СТОЛЯРЧУК КАЛИНА. Невдовзі 8 років (27.09.2011). м. Луцьк. Зріст: 134; Розмір взуття: 33Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд