Фахівці двох східних центрів зайнятості відвідали волинське підприємство
Сьогодні, 02:15
Фахівці Донецької та Луганської обласних служб зайнятості відвідали волинське підприємство «Тигрес».
Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОЦЗ.
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Тигрес» – один із потужних роботодавців Луцького району, який спеціалізується на виробництві м’яких та пластмасових іграшок і частково дитячого одягу. Підприємство на ринку уже понад 20 років і чи не єдине в Україні, де продукт проходить усі етапи: від проектування дизайну, виготовлення до збуту», – кажуть у Волинському обласному центрі зайнятості.
Тож 25 вересня, у рамках триденного перебування на Волині фахівці Донецької та Луганської обласних служб зайнятості, спільно із заступником Волинського ОЦЗ Тарасом Семенюком оглянули етапи виробництва й дізналися про співпрацю служби з роботодавцем.
Менеджер з реклами компанії «Тигрес» Надія Сенюк розповіла про подружжя, яке розпочало «іграшковий» бізнес на Волині: перші кроки та етапи розвитку, а згодом показали виробництво зсередини.
«У нас усе офіційно: кожен працівник отримує соціальний пакет. Вони повністю захищені, мають комфортні умови праці та можливість харчуватися. Також ми сплачуємо всі необхідні податки», – розповіла Надія Сенюк.
Власники завжди мріяли, аби якість українських іграшок дорівнювала європейським стандартам – так і сталось. У наш час продукція «Тигресу» має відповідні сертифікати України та Європейського Союзу. Збувають продукцію у межах нашої держави. Нині за один день на підприємстві виробляють 20 тисяч іграшок.
Зараз на виробництві 22 станки і 129 працівників, середня заробітна плата яких – понад 10 тисяч гривень. Підбір кадрів на замовлення роботодавця здійснювали й фахівці Луцької районної філії Волинського ОЦЗ. З початку 2019 року вони працевлаштували 16 безробітних на постійні робочі місця.
Зокрема, укомплектували посади менеджера (управителя) зі збуту, комірника, оператора, начальника відділу, адміністратора системи, медичної сестри. Нині ж працюють над перспективними потребами у комірниках та мийниках-прибиральниках рухомого складу.
«Ми існуємо двадцять років, але успіх «Тигресу» залежить від кожного з нас», – резюмувала Надія Сенюк.
Усі співробітники працюють на спільний результат – виготовлення високоякісних іграшок, а відтак, створення позитивних емоцій у дітей і навіть дорослих.
До слова, усі іграшки безпечні та не викликають алергічних реакцій. Компанія працює із надійними виробниками та постачальниками.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОЦЗ.
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Тигрес» – один із потужних роботодавців Луцького району, який спеціалізується на виробництві м’яких та пластмасових іграшок і частково дитячого одягу. Підприємство на ринку уже понад 20 років і чи не єдине в Україні, де продукт проходить усі етапи: від проектування дизайну, виготовлення до збуту», – кажуть у Волинському обласному центрі зайнятості.
Тож 25 вересня, у рамках триденного перебування на Волині фахівці Донецької та Луганської обласних служб зайнятості, спільно із заступником Волинського ОЦЗ Тарасом Семенюком оглянули етапи виробництва й дізналися про співпрацю служби з роботодавцем.
Менеджер з реклами компанії «Тигрес» Надія Сенюк розповіла про подружжя, яке розпочало «іграшковий» бізнес на Волині: перші кроки та етапи розвитку, а згодом показали виробництво зсередини.
«У нас усе офіційно: кожен працівник отримує соціальний пакет. Вони повністю захищені, мають комфортні умови праці та можливість харчуватися. Також ми сплачуємо всі необхідні податки», – розповіла Надія Сенюк.
Власники завжди мріяли, аби якість українських іграшок дорівнювала європейським стандартам – так і сталось. У наш час продукція «Тигресу» має відповідні сертифікати України та Європейського Союзу. Збувають продукцію у межах нашої держави. Нині за один день на підприємстві виробляють 20 тисяч іграшок.
Зараз на виробництві 22 станки і 129 працівників, середня заробітна плата яких – понад 10 тисяч гривень. Підбір кадрів на замовлення роботодавця здійснювали й фахівці Луцької районної філії Волинського ОЦЗ. З початку 2019 року вони працевлаштували 16 безробітних на постійні робочі місця.
Зокрема, укомплектували посади менеджера (управителя) зі збуту, комірника, оператора, начальника відділу, адміністратора системи, медичної сестри. Нині ж працюють над перспективними потребами у комірниках та мийниках-прибиральниках рухомого складу.
«Ми існуємо двадцять років, але успіх «Тигресу» залежить від кожного з нас», – резюмувала Надія Сенюк.
Усі співробітники працюють на спільний результат – виготовлення високоякісних іграшок, а відтак, створення позитивних емоцій у дітей і навіть дорослих.
До слова, усі іграшки безпечні та не викликають алергічних реакцій. Компанія працює із надійними виробниками та постачальниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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