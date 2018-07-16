Фахівці двох східних центрів зайнятості відвідали волинське підприємство

Фахівці Донецької та Луганської обласних служб зайнятості відвідали волинське підприємство «Тигрес».Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОЦЗ.«Товариство з обмеженою відповідальністю «Тигрес» – один із потужних роботодавців Луцького району, який спеціалізується на виробництві м’яких та пластмасових іграшок і частково дитячого одягу. Підприємство на ринку уже понад 20 років і чи не єдине в Україні, де продукт проходить усі етапи: від проектування дизайну, виготовлення до збуту», – кажуть у Волинському обласному центрі зайнятості.Тож 25 вересня, у рамках триденного перебування на Волині фахівці Донецької та Луганської обласних служб зайнятості, спільно із заступником Волинського ОЦЗоглянули етапи виробництва й дізналися про співпрацю служби з роботодавцем.Менеджер з реклами компанії «Тигрес» Надія Сенюк розповіла про подружжя, яке розпочало «іграшковий» бізнес на Волині: перші кроки та етапи розвитку, а згодом показали виробництво зсередини.«У нас усе офіційно: кожен працівник отримує соціальний пакет. Вони повністю захищені, мають комфортні умови праці та можливість харчуватися. Також ми сплачуємо всі необхідні податки», – розповіла Надія Сенюк.Власники завжди мріяли, аби якість українських іграшок дорівнювала європейським стандартам – так і сталось. У наш час продукція «Тигресу» має відповідні сертифікати України та Європейського Союзу. Збувають продукцію у межах нашої держави. Нині за один день на підприємстві виробляють 20 тисяч іграшок.Зараз на виробництві 22 станки і 129 працівників, середня заробітна плата яких – понад 10 тисяч гривень. Підбір кадрів на замовлення роботодавця здійснювали й фахівці Луцької районної філії Волинського ОЦЗ. З початку 2019 року вони працевлаштували 16 безробітних на постійні робочі місця.Зокрема, укомплектували посади менеджера (управителя) зі збуту, комірника, оператора, начальника відділу, адміністратора системи, медичної сестри. Нині ж працюють над перспективними потребами у комірниках та мийниках-прибиральниках рухомого складу.«Ми існуємо двадцять років, але успіх «Тигресу» залежить від кожного з нас», – резюмувала Надія Сенюк.Усі співробітники працюють на спільний результат – виготовлення високоякісних іграшок, а відтак, створення позитивних емоцій у дітей і навіть дорослих.До слова, усі іграшки безпечні та не викликають алергічних реакцій. Компанія працює із надійними виробниками та постачальниками.