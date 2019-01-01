Побили вікно: у Нововолинську ледве не пограбували школу





Про це пише



Зазначають, що інцидент трапвися у ніч з 23-го на 24-те вересня у нововолинській школі №7.



Нещодавно в навчальному закладі встановлені енергозберігаючі вікна в рамках проекту з термомодернізації. В один з класів ймовірно хотіли пробратися злодії.



На трьох вікнах залишилися сліди взлому. Побита одна шибка. Сума завданих збитків становить близько 12-ти тисяч гривень.



У школі є сторож, яка прогулювалася вночі територією з собакою. Пес почав гавкати, вочевидь невідомі злякалися та втекли.



У класі є телевізор, ймовірно злодії хотіли його винести.



На місце викликали поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську хотіли проникнути у школу шляхом побиття вікна.Про це пише БУГ Зазначають, що інцидент трапвися у ніч з 23-го на 24-те вересня у нововолинській школі №7.Нещодавно в навчальному закладі встановлені енергозберігаючі вікна в рамках проекту з термомодернізації. В один з класів ймовірно хотіли пробратися злодії.На трьох вікнах залишилися сліди взлому. Побита одна шибка. Сума завданих збитків становить близько 12-ти тисяч гривень.У школі є сторож, яка прогулювалася вночі територією з собакою. Пес почав гавкати, вочевидь невідомі злякалися та втекли.У класі є телевізор, ймовірно злодії хотіли його винести.На місце викликали поліцію.

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