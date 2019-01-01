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Побили вікно: у Нововолинську ледве не пограбували школу

Побили вікно: у Нововолинську ледве не пограбували школу
У Нововолинську хотіли проникнути у школу шляхом побиття вікна.

Про це пише БУГ.

Зазначають, що інцидент трапвися у ніч з 23-го на 24-те вересня у нововолинській школі №7.

Нещодавно в навчальному закладі встановлені енергозберігаючі вікна в рамках проекту з термомодернізації. В один з класів ймовірно хотіли пробратися злодії.

На трьох вікнах залишилися сліди взлому. Побита одна шибка. Сума завданих збитків становить близько 12-ти тисяч гривень.

У школі є сторож, яка прогулювалася вночі територією з собакою. Пес почав гавкати, вочевидь невідомі злякалися та втекли.

У класі є телевізор, ймовірно злодії хотіли його винести.

На місце викликали поліцію.

Побили вікно: у Нововолинську ледве не пограбували школу
Побили вікно: у Нововолинську ледве не пограбували школу
Побили вікно: у Нововолинську ледве не пограбували школу

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Теги: Нововолинськ, школа, взлом
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