«Нелуцькі» пільговики платитимуть повну вартість проїзду у транспорті





Про це сьогодні, 26 вересня, під час позачергового засідання виконкому повідомив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт, - пишуть



З його слів питання досить складне, але після введення електронних квитків пільговий проїзд стосуватиметься лише лучан.



«При всій повазі до пільговиків з інших населених пунктів, ми не можемо оплачувати проїзд всіх пільговиків. Хай сільська рада чи держава повертає гроші. А ні – то нехай купують електронні картки проїзду і поповнюють їх», - резюмував посадовець.



Таку інформацію підтвердив й начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навіть попри наявність посвідчень, пільговики, які не проживають і незареєстровані у обласному центрі, не зможуть їздити луцьким транспортом за пільговими тарифами.Про це сьогодні, 26 вересня, під час позачергового засідання виконкому повідомив виконувач повноважень Луцького міського голови, - пишуть Волинські новини З його слів питання досить складне, але після введення електронних квитків пільговий проїзд стосуватиметься лише лучан.«При всій повазі до пільговиків з інших населених пунктів, ми не можемо оплачувати проїзд всіх пільговиків. Хай сільська рада чи держава повертає гроші. А ні – то нехай купують електронні картки проїзду і поповнюють їх», - резюмував посадовець.Таку інформацію підтвердив й начальник управління транспорту та зв'язку

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