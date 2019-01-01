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«Нелуцькі» пільговики платитимуть повну вартість проїзду у транспорті

«Нелуцькі» пільговики платитимуть повну вартість проїзду у транспорті
Навіть попри наявність посвідчень, пільговики, які не проживають і незареєстровані у обласному центрі, не зможуть їздити луцьким транспортом за пільговими тарифами.

Про це сьогодні, 26 вересня, під час позачергового засідання виконкому повідомив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт, - пишуть Волинські новини.

З його слів питання досить складне, але після введення електронних квитків пільговий проїзд стосуватиметься лише лучан.

«При всій повазі до пільговиків з інших населених пунктів, ми не можемо оплачувати проїзд всіх пільговиків. Хай сільська рада чи держава повертає гроші. А ні – то нехай купують електронні картки проїзду і поповнюють їх», - резюмував посадовець.

Таку інформацію підтвердив й начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.

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Теги: пільги, Луцьк
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