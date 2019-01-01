Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, мають забрати за 24 години





Про це радник міського голови Луцька Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.



Він зауважив, що 26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.



Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.



«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначив Поліщук.

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