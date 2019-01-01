Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, мають забрати за 24 години
Сьогодні, 17:56
За 24 години кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, повинні знести.
Про це радник міського голови Луцька Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.
Він зауважив, що 26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.
Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.
«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначив Поліщук.
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Про це радник міського голови Луцька Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.
Він зауважив, що 26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.
Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.
«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначив Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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