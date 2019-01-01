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Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, мають забрати за 24 години

Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, мають забрати за 24 години
За 24 години кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, повинні знести.

Про це радник міського голови Луцька Ігор Поліщук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що власник кіоску «Король Дамаск» встановив тимчасову споруду не у встановленому в документах місці.

Він зауважив, що 26 вересня на засіданні виконавчого комітету проголосували проект рішення про демонтаж цього кіоску.

Підприємця зобов'язали протягом одного дня з дати ухвалення цього рішення демонтувати тимчасову споруду (торговельний кіоск) та відновити благоустрій території.

«У разі відмови демонтувати кіоск, його демонтує департамент муніципальної варти міської ради», – зазначив Поліщук.

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Теги: шаурма, Луцьк, кіоск
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