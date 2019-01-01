Вартість проекту – більше мільйона євро: у волинській школі закінчують ремонт

У нововолинській школі №7 закінчують ремонтні роботи в рамках проекту «Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії у м. Нововолинську».Роботи сподіваються завершити до кінця року.Зазначимо, що заклад зірвав грантовий джек-пот від ініціативи Європейського Союзу «Угода мерів – Демонстраційні проєкти» (CoM-DeP), ставши учасником проєкту «Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії у м. Нововолинську».Оскільки учасників (охочих було кілька сотень) відбирали на конкурсній основі, то заявку на участь закладу у боротьбі за кошти подали ще 2014 року. А вже через рік приступили до робіт, які мають ось-ось завершитися. Переважна частина коштів (вартість проекту 1 151 166 євро) – грант ЄС, у місцевому бюджеті із цієї суми мали віднайти 21%.Найперше завдяки проекту місто уже закрило стару неефективну котельню (яка була неефективною, застарілою та призводила до додаткових фінансових втрат з бюджету Нововолинська через поломки й прориви труб) і замінило 800 м труби тепломережі. Це дало змогу значно економити понад 80 тисяч метрів кубічних природного газу щороку та знизити викиди СО2 на 160 тон щороку. Підкреслимо, що такого обсягу енергії вистачить на цілий рік для 35 домогосподарств.У самій же школі ремонт прямує до завершення. Починали ж із заміни вікон, освітлення, обладнання індивідуального теплового пункту та якісної системи опалення з новими батареями й трубами у всьому приміщенні. Щодо ІПТ, то він – «розумний» і дає тепло на приміщення, враховуючи дані із датчиків ззовні, а також контролює зменшення рівня опалення на вихідні.Виконавці наголошують – вони зробили зі школи герметичний «термос» (а цей ефект дають сучасні склопакети та утеплення), а, окрім того, ще й облаштували по усій школі вентиляцію, аби під час провітрювання приміщень не було втрат тепла, що неминуче, коли просто відкривати вікно.Працюватиме обмін повітрям так: «відпрацьоване» повітря з будівлі, яке виводитимуть назовні, проходитиме по трубах і грітиме те свіже, яке братимуть з вулиці. Ця ж система, сподіваються у школі, спираючись на дані медичних досліджень, зменшить тривалість та складність захворюваності учнів на респіраторні інфекції, що найперше залежить від якості того, що ми вдихаємо.Станом на вересень із запланованого, але ще не виконаного – зовнішнє освітлення та реконструкція по-новому центрального входу в школу. Звичайно ж, прорахували й економічний ефект. Після завершення робіт у ЗОШ №7 планують споживати удвічі менше енергії при температурі на рівні норми (20 – 21◦С).Загалом, за попередніми оцінками, у результаті реалізації всього проекту влада міста очікує скорочення викидів вуглекислого газу на понад 384 тон на рік (приблизно такий результат буде, якщо відмовитися від використання 246 нових автомобілів щороку). Щодо кінцевих підсумків, то після завершення робіт у закладі проведуть вимірювання верифікації й оприлюднять реальні цифри економії., керівник ініціативи ЄС «Угода мерів – Демонстраційні проекти», уточнив, що він розуміє, наскільки важко у малих містах України знайти інвесторів. Тож він тішиться за Нововолинськ, який робить не лише внесок в енергоощадність, а й у своє майбутнє.