Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
Весь день у Луцьку буде хмарним.
Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла.
Вітер східний, до 1.3 метра за секунду.
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Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла.
Вітер східний, до 1.3 метра за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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