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Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня

Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня
Весь день у Луцьку буде хмарним.

Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла.

Вітер східний, до 1.3 метра за секунду.

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Теги: Луцьк, прогноз, погода
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