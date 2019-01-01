Прогноз погоди у Луцьку на п'ятницю, 27 вересня





Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора, – пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла.



Вітер східний, до 1.3 метра за секунду.

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