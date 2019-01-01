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У луцькому ЦНАПі відвідувачів з порушенням слуху обслуговуватимуть позачергово

У луцькому ЦНАПі відвідувачів з порушенням слуху обслуговуватимуть позачергово
Щороку в останню неділю вересня у світі відзначають Міжнародний день людей, які мають порушення слуху. Відтак, у ЦНАПі міста Луцька людей з порушенням слуху прийматимуть позачергово.

Про це інформують на сторінці центру у facebook.

«Дана подія – є приверненням уваги до таких громадян та необхідністю створення умов для їхньої інтеграції в усі сфери життя.

Саме тому ЦНАП міста Луцька долучився до впровадження проекту «Сервіс УТОГ», який направлений на надання особам з порушеннями слуху дистанційних онлайн-послуг перекладача жестової мови, за допомогою якого глуха людина на прийомі має можливість включити відеозв’язок з перекладачем жестової мови організації УТОГ.

ЦНАП міста Луцька широко відчиняє свої двері для наших відвідувачів і наголошує, що наша команда почує Вас завжди, незалежно від обставин, що склались!

Також інформуємо, що 27.09. – 28.09. 2019 усі відвідувачі з порушенням слуху обслуговуються в позачерговому порядку", - йдеться в дописі.

Нагадуємо графік роботи ЦНАПу:

Понеділок, середа: 08.00 – 16.00
Вівторок: 09.00 – 20.00
Четвер: 09.00 – 18.00
П’ятниця, субота: 08.00 – 15.00

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Теги: ЦНАП, вади слуху, УТОГ
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