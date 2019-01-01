У луцькому ЦНАПі відвідувачів з порушенням слуху обслуговуватимуть позачергово
Сьогодні, 21:34
Щороку в останню неділю вересня у світі відзначають Міжнародний день людей, які мають порушення слуху. Відтак, у ЦНАПі міста Луцька людей з порушенням слуху прийматимуть позачергово.
Про це інформують на сторінці центру у facebook.
«Дана подія – є приверненням уваги до таких громадян та необхідністю створення умов для їхньої інтеграції в усі сфери життя.
Саме тому ЦНАП міста Луцька долучився до впровадження проекту «Сервіс УТОГ», який направлений на надання особам з порушеннями слуху дистанційних онлайн-послуг перекладача жестової мови, за допомогою якого глуха людина на прийомі має можливість включити відеозв’язок з перекладачем жестової мови організації УТОГ.
ЦНАП міста Луцька широко відчиняє свої двері для наших відвідувачів і наголошує, що наша команда почує Вас завжди, незалежно від обставин, що склались!
Також інформуємо, що 27.09. – 28.09. 2019 усі відвідувачі з порушенням слуху обслуговуються в позачерговому порядку", - йдеться в дописі.
Нагадуємо графік роботи ЦНАПу:
Понеділок, середа: 08.00 – 16.00
Вівторок: 09.00 – 20.00
Четвер: 09.00 – 18.00
П’ятниця, субота: 08.00 – 15.00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці центру у facebook.
«Дана подія – є приверненням уваги до таких громадян та необхідністю створення умов для їхньої інтеграції в усі сфери життя.
Саме тому ЦНАП міста Луцька долучився до впровадження проекту «Сервіс УТОГ», який направлений на надання особам з порушеннями слуху дистанційних онлайн-послуг перекладача жестової мови, за допомогою якого глуха людина на прийомі має можливість включити відеозв’язок з перекладачем жестової мови організації УТОГ.
ЦНАП міста Луцька широко відчиняє свої двері для наших відвідувачів і наголошує, що наша команда почує Вас завжди, незалежно від обставин, що склались!
Також інформуємо, що 27.09. – 28.09. 2019 усі відвідувачі з порушенням слуху обслуговуються в позачерговому порядку", - йдеться в дописі.
Нагадуємо графік роботи ЦНАПу:
Понеділок, середа: 08.00 – 16.00
Вівторок: 09.00 – 20.00
Четвер: 09.00 – 18.00
П’ятниця, субота: 08.00 – 15.00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому ЦНАПі відвідувачів з порушенням слуху обслуговуватимуть позачергово
Сьогодні, 21:34
Мама хлопчика з Волині, якому робили пересадку кісткового мозку, уже пройшла 6 курсів хіміотерапії
Сьогодні, 21:12
Хто зможе продавати та купувати українську землю? НАЖИВО
Сьогодні, 20:05
Медіа