У луцькому ЦНАПі відвідувачів з порушенням слуху обслуговуватимуть позачергово





Про це інформують на сторінці центру у



«Дана подія – є приверненням уваги до таких громадян та необхідністю створення умов для їхньої інтеграції в усі сфери життя.



Саме тому ЦНАП міста Луцька долучився до впровадження проекту «Сервіс УТОГ», який направлений на надання особам з порушеннями слуху дистанційних онлайн-послуг перекладача жестової мови, за допомогою якого глуха людина на прийомі має можливість включити відеозв’язок з перекладачем жестової мови організації УТОГ.



ЦНАП міста Луцька широко відчиняє свої двері для наших відвідувачів і наголошує, що наша команда почує Вас завжди, незалежно від обставин, що склались!



Також інформуємо, що 27.09. – 28.09. 2019 усі відвідувачі з порушенням слуху обслуговуються в позачерговому порядку", - йдеться в дописі.



Нагадуємо графік роботи ЦНАПу:



Понеділок, середа: 08.00 – 16.00

Вівторок: 09.00 – 20.00

Четвер: 09.00 – 18.00

П’ятниця, субота: 08.00 – 15.00



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку в останню неділю вересня у світі відзначають Міжнародний день людей, які мають порушення слуху. Відтак, у ЦНАПі міста Луцька людей з порушенням слуху прийматимуть позачергово.Про це інформують на сторінці центру у facebook «Дана подія – є приверненням уваги до таких громадян та необхідністю створення умов для їхньої інтеграції в усі сфери життя.Саме тому ЦНАП міста Луцька долучився до впровадження проекту «Сервіс УТОГ», який направлений на надання особам з порушеннями слуху дистанційних онлайн-послуг перекладача жестової мови, за допомогою якого глуха людина на прийомі має можливість включити відеозв’язок з перекладачем жестової мови організації УТОГ.ЦНАП міста Луцька широко відчиняє свої двері для наших відвідувачів і наголошує, що наша команда почує Вас завжди, незалежно від обставин, що склались!Також інформуємо, що 27.09. – 28.09. 2019 усі відвідувачі з порушенням слуху обслуговуються в позачерговому порядку", - йдеться в дописі.Нагадуємо графік роботи ЦНАПу:Понеділок, середа: 08.00 – 16.00Вівторок: 09.00 – 20.00Четвер: 09.00 – 18.00П’ятниця, субота: 08.00 – 15.00

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