Поліцейський на авто в’їхав у зупинку з людьми – загинула жінка. ФОТО





Про це повідомляють



Внаслідок аварії двоє людей отримали тілесні ушкодження. Одна жінка загинула.



За попередньою інформацією, водій є співробітником управління поліції охорони.



На місце події прибув голова Нацполіції Ігор Клименко. Розпочато службове розслідування, на час якого начальника Державної служби охорони Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків.



Про ДТП повідомили ДБР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Броварах водій за кермом автомобіля Opel на єврономерах не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.Про це повідомляють Факти Внаслідок аварії двоє людей отримали тілесні ушкодження. Одна жінка загинула.За попередньою інформацією, водій є співробітником управління поліції охорони.На місце події прибув голова Нацполіції Ігор Клименко. Розпочато службове розслідування, на час якого начальника Державної служби охорони Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків.Про ДТП повідомили ДБР.

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