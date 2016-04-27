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Відкриття ринку землі: експерти розповіли, скільки коштів може залучити Україна

Відкриття ринку землі: експерти розповіли, скільки коштів може залучити Україна
Експерти розповіли, як відкриття ринку землі вплине на ВВП України та скільки коштів вдасться залучити в економіку, якщо закон вступить у силу в тій редакції, яку запропонував уряд.

Свою експертну думку озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, на «12» телеканалі. Про це інформує ІА "Конкурент".

«Якщо ми дивимося на ту модель, яку зараз пропонує уряд, то з повноцінним запуском ринку землі, я думаю, що ми отримаємо 1,5-2% зростання економіки щороку. Стосовно грошей, то можна сказати, що це приведе до того, що щороку ми будемо отримувати додатково кілька мільярдів доларів інвестицій», – переконаний Сергій Фурса.

Гість студії голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич, своєю чергою, зауважив, що він поспілкувався із науковцями, і ті кажуть, що зростання буде протягом трьох років, а потім відбудеться падіння.

«Пропонується, що іноземці мають завезти сюди велику кількість грошей, це слова нашого прем’єра при зустрічі. І нічого поганого, що іноземці привезуть сюди гроші і створять за українськими законами юридичні особи і куплять 15% в кожній області в одні руки. На Волині це 164 тисячі гектарів в одні руки. Купляючи землю, якщо це буде державної власності, одноразово вклавши в бюджет України, потім вони будуть платити тільки податок як власники цих компаній. Але насправді ці землі будуть належати іноземцям хоча під прикриттям юридичної особи України. Отака швидка і чітка окупація української території, інакше я не можу назвати», – прокоментував Руслан Хомич.

Депутат Волинської обласної ради, директор товариства «П’ятидні» Валерій Діброва додав, економічна складова аграрного виробництва сьогодні як ніколи є на підйомі.

«Ми постійно апелюємо до якогось інвестора, а особливо іноземного… Я завжди кажу, що найкращий інвестор – це наш внутрішній інвестор. Адже він інвестує за свої гроші, не за офшорні гроші чи кримінальні», – переконаний Валерій Діброва.

А директор Волинської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Олександр Семенюк переконаний, що якби в Україні існувала іпотечна державна установа, яка давала кредити під заставу землі, це було б великим плюсом.

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Теги: ринок землі, інвестор, бюджет, економіка
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