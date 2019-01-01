27 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у журналіста, письменника, перекладача Миколи Рябчука (на фото).
27 вересня 1892 року народився математик Михайло Кравчук в селі Човниця Волинської губернії (нині Ківерцівський район Волинської області). 23 вересня 1938 року вченого було засуджено до 20 років в'язниці, і в 1942 році він помер на Колимі.
15 вересня 1956 року за низкою раніше безуспішних клопотань дружини — Есфіри Кравчук, вченого реабілітували «за відсутністю складу злочину», а в 1992 році поновили у складі дійсних членів Академії наук України.
За православним календарем іменини відзначають ті, кого нарекли Іванами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я і натхнення.
Сьогодні також велике християнське свято — Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Християни візантійського обряду 27 вересня (14 вересня за старим стилем) святкують празник, який належить до 12 великих празників Східної Церкви.
У Луцьку цього дня у 1990 році відбулось перше після більш як сорокалітньої перерви римо-католицьке Богослужіння у костелі.
27 вересня 2006 року почесним лучанином став волинський письменник і журналіст Іван Корсак.
27 вересня 2011 року – у Луцьку відкрили Музей історії Луцького Хрестовоздвиженського братства.
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27 вересня 1892 року народився математик Михайло Кравчук в селі Човниця Волинської губернії (нині Ківерцівський район Волинської області). 23 вересня 1938 року вченого було засуджено до 20 років в'язниці, і в 1942 році він помер на Колимі.
15 вересня 1956 року за низкою раніше безуспішних клопотань дружини — Есфіри Кравчук, вченого реабілітували «за відсутністю складу злочину», а в 1992 році поновили у складі дійсних членів Академії наук України.
За православним календарем іменини відзначають ті, кого нарекли Іванами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я і натхнення.
Сьогодні також велике християнське свято — Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Християни візантійського обряду 27 вересня (14 вересня за старим стилем) святкують празник, який належить до 12 великих празників Східної Церкви.
У Луцьку цього дня у 1990 році відбулось перше після більш як сорокалітньої перерви римо-католицьке Богослужіння у костелі.
27 вересня 2006 року почесним лучанином став волинський письменник і журналіст Іван Корсак.
27 вересня 2011 року – у Луцьку відкрили Музей історії Луцького Хрестовоздвиженського братства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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