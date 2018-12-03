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«Присмерк»: новий сезон волинські театрали відкриють виставою про середньовічний Лучеськ

«Присмерк»: новий сезон волинські театрали відкриють виставою про середньовічний Лучеськ
У Волинському облмуздрамтеатрі тривають останні приготування до прем’єри. Вісімдесятий театральний сезон відкриють виставою “Присмерк”.

Про це інформує 12 канал.

Це п’єса волинського драматурга і журналіста Олега Потурая, в основі якої розповідь про події у Лучеську 1430 року, напередодні так званої Луцької війни.

Підготовка до вистави, розповідає режисер, була нелегкою. Адже середньовічна тематика потребує особливих декорацій та костюмів.

У п’єсі присутні сцени збройних протистоянь. Їх покажуть і глядачам під час вистави. Для цього з акторами працював майстер із постановки сценічних боїв.

Активно працюють нині костюмери. Адже образи акторів мають точно передавати атмосферу та культуру стародавнього Лучеська.

Генеральна репетиція вистави уже відбулася. Зараз актори допрацьовують окремі сцени.

Вистава занурить глядачів у побут та традиції середньовічного Лучеська. Прем’єрний показ відбудеться вже 28 вересня.


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Теги: Присмерк, Олег Потурай, вистава, прем'єра, театр, сезон
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