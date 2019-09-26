Погрожував ножем: п'яний чоловік утримував в полоні співмешканку та її вагітну подругу. ВІДЕО





Про це повідомляють



Напередодні ввечері він повідомив приятельці подружжя, що якщо та не привезе $3 тис, то він розправиться з жінкою. Подруга у надії врегулювати конфлікт вирушила додому до полонянки. Однак на цей раз слова не спрацювали.



Як тільки жінка переступила поріг чужої квартири, опинился у пастці. Тиран закрив двері і почав погрожувати розправою тепер уже двом жінкам.



Інформація про подію надійшла до Суворовського ОП від знайомого злочинця.



Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України. Санкція статті – до семи років в’язниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі чоловік у стані алкогольного сп’яніння утримував у квартирі вагітну співмешканку та її подругу. Він погрожував їм фізичною розправою і вимагав за їх звільнення гроші. Зловмисник розмахував перед жінками телескопічною палицею і ножем.Про це повідомляють Факти з посиланням на нацполіцію.Напередодні ввечері він повідомив приятельці подружжя, що якщо та не привезе $3 тис, то він розправиться з жінкою. Подруга у надії врегулювати конфлікт вирушила додому до полонянки. Однак на цей раз слова не спрацювали.Як тільки жінка переступила поріг чужої квартири, опинился у пастці. Тиран закрив двері і почав погрожувати розправою тепер уже двом жінкам.Інформація про подію надійшла до Суворовського ОП від знайомого злочинця.Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України. Санкція статті – до семи років в’язниці.

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