Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО





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Ці підприємства мають забезпечувати теплом взимку понад 600 багатоповерхових будинків, серед яких школи та дитсадки. Однак відповідно до чинного законодавства “Волиньгаз” не може транспортувати газ споживачам, які не внесені до реєстру жодного з постачальників газу.



Тож у “Волиньгазі” закликають власників теплопостачальних підприємств відповідальніше готуватися до опалювального сезону. Окрім цього, фахівці нагадують, що за вимогою НКРЕКП усі комерційні споживачі повинні встановити прилади дистанційної передачі даних. Відповідне обладнання гарантує автоматичне і точне надходження даних про обсяги спожитого газу до газової компанії в щоденному режимі.



Загрозою нового опалювального сезону у “Волиньгазі” називають чинний тариф на розподіл газу.



Через економічно необгрунтований тариф на підприємстві вже впродовж останніх років не піднімали зарплату працівникам. Кажуть, що вона одна з найнижчих серед усіх облгазів.



Тому вчергове звернулися до регулятора, щоб переглянув тариф до економічно обгрунтованого рівня та вимагають компенсації завданих збитків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В області сім виробників тепла досі не обрали постачальника природного газу.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Ці підприємства мають забезпечувати теплом взимку понад 600 багатоповерхових будинків, серед яких школи та дитсадки. Однак відповідно до чинного законодавства “Волиньгаз” не може транспортувати газ споживачам, які не внесені до реєстру жодного з постачальників газу.Тож у “Волиньгазі” закликають власників теплопостачальних підприємств відповідальніше готуватися до опалювального сезону. Окрім цього, фахівці нагадують, що за вимогою НКРЕКП усі комерційні споживачі повинні встановити прилади дистанційної передачі даних. Відповідне обладнання гарантує автоматичне і точне надходження даних про обсяги спожитого газу до газової компанії в щоденному режимі.Загрозою нового опалювального сезону у “Волиньгазі” називають чинний тариф на розподіл газу.Через економічно необгрунтований тариф на підприємстві вже впродовж останніх років не піднімали зарплату працівникам. Кажуть, що вона одна з найнижчих серед усіх облгазів.Тому вчергове звернулися до регулятора, щоб переглянув тариф до економічно обгрунтованого рівня та вимагають компенсації завданих збитків.

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