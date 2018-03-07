У Луцьку в громадському транспорті встановлять камери відеонагляду





Про це стало відомо під час позачергового засідання виконавчого комітету в чертвер, 26 вересня, - пишуть



Згідно із вищезгаданим нормативно-правовим актом, в десятиденний термін з моменту укладення договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Луцьку, перевізник зобов’язується встановити в тролейбусах та автобусах містаобладнання автоматизовану систему обліку оплати проїзду системи GPS-моніторингу громадського транспорту, систему автоматичного сповіщення пасажирів та систему відеоспостереження.



Окрім цього, перевізник не має права передавати виконання рейсів на маршруті іншому перевізнику, а перевезення пасажирів виконує рухомим складом, який відповідає вимогам документів, що регламентують виконання пасажирських перевезень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах і тролейбусах встановлять GPS та відеоспостереження. Така умова – обов’язкова згідно із договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом.Про це стало відомо під час позачергового засідання виконавчого комітету в чертвер, 26 вересня, - пишуть Волинські новини Згідно із вищезгаданим нормативно-правовим актом, в десятиденний термін з моменту укладення договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Луцьку, перевізник зобов’язується встановити в тролейбусах та автобусах містаобладнання автоматизовану систему обліку оплати проїзду системи GPS-моніторингу громадського транспорту, систему автоматичного сповіщення пасажирів та систему відеоспостереження.Окрім цього, перевізник не має права передавати виконання рейсів на маршруті іншому перевізнику, а перевезення пасажирів виконує рухомим складом, який відповідає вимогам документів, що регламентують виконання пасажирських перевезень.

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