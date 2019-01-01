Повідомили, коли здадуть в експлуатацію сміттєзвалище у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Триває будівництво полігону твердих побутових відходів у Володимирі-Волинському. Ведуться роботи з вкладання спеціальної плівки на дно і боки котловану, а також готуються траншеї, якими виводитиметься фільтрат.
Про це інформує Буг.
Роботи з вкладання плівки ведуться трохи більше 20-ти днів. Її кладуть по боках котловану та дні, склеюючи стики. Вкладання плівки передбачено проєктом. Плівка необхідна, щоб шкідливі токсини не проникали у ґрунт.
Як розповів Ярослав Матвійчук, перший заступник міського голови Володимира-Волинського, завершити будівництво полігону планують у найкоротші строки.
Зазначимо, що роботи на новій карті сміттєзвалища розпочали ще восени 2018-го року. Об’єкт виконується за кошти державного бюджету, які виділили за сприяння народного депутата Ігоря Гузя, а також підтримки міського бюджету.
Нагадаємо, у журналістському розслідуванні центру «Сила Правди» розповіли, що темпи будівництва полігону на папері і в розрахунках випереджають реальні роботи на мільйони гривень.
Тоді Ігор Гузь звернувся до керівництва СБУ, МВС та Генпрокуратури з вимогою провести розслідування справи щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів виділених на будівництво третьої черги полігону твердих побутових відходів для міста Володимира-Волинського.
Як розповів 25-го вересня БУГу Ярослав Матвійчук, кошти за виконані роботи підрядник отримає по факту виконаних робіт і після перевірки технічним наглядом.
Після завершення будівництва потужності полігону дозволять використовувати його упродовж близько десяти років.
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Про це інформує Буг.
Роботи з вкладання плівки ведуться трохи більше 20-ти днів. Її кладуть по боках котловану та дні, склеюючи стики. Вкладання плівки передбачено проєктом. Плівка необхідна, щоб шкідливі токсини не проникали у ґрунт.
Як розповів Ярослав Матвійчук, перший заступник міського голови Володимира-Волинського, завершити будівництво полігону планують у найкоротші строки.
Зазначимо, що роботи на новій карті сміттєзвалища розпочали ще восени 2018-го року. Об’єкт виконується за кошти державного бюджету, які виділили за сприяння народного депутата Ігоря Гузя, а також підтримки міського бюджету.
Нагадаємо, у журналістському розслідуванні центру «Сила Правди» розповіли, що темпи будівництва полігону на папері і в розрахунках випереджають реальні роботи на мільйони гривень.
Тоді Ігор Гузь звернувся до керівництва СБУ, МВС та Генпрокуратури з вимогою провести розслідування справи щодо можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів виділених на будівництво третьої черги полігону твердих побутових відходів для міста Володимира-Волинського.
Як розповів 25-го вересня БУГу Ярослав Матвійчук, кошти за виконані роботи підрядник отримає по факту виконаних робіт і після перевірки технічним наглядом.
Після завершення будівництва потужності полігону дозволять використовувати його упродовж близько десяти років.
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