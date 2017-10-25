П'ятьом бійцям з Луцька допоможуть придбати житло





Про затвердження рішення комісії щодо виконання Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019 роки розмовляли під час розгляду закритих питань на позачерговому виконкомі Луцької міської ради в четвер, 26 вересня. Повідомляють



Так, 19 вересня 2019 року відбулось засідання комісії щодо розгляду питань про співфінансування для придбання житла, на якому розглядались питання про визначення нормативної площі житла для співфінансування та розміру співфінансування житла учасникам Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти на 2017-2019, затвердженої рішенням міської ради від 25.07.2018 №44/29.



Тож, згідно із проектом рішення виконавчого комітету, опублікованому на сайті міської ради, п'ятьом бійцям, у тому числі чотирьом, які отримали інвалідність третьої групи внаслідок війни на сході, допоможуть придбати житло коштами з бюджету.



Орієнтовна сума допомоги коливається від 615 тисяч до 320 тисяч гривень на одну особу (у залежності від площі помешкання).

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