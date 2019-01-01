У місті на Волині відкрили сучасний навчально-практичний центр. ФОТО





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У навчально-практичному центрі з’явилась перукарня, швейна майстерня, майстерня зварювальних робіт та з ремонту колісних транспортних засобів. Входить сюди і кафе “Орхідея”, яке тривалий час вже працює. Тут є все необхідне для теоретичних та практичних занять учнів і підготовки кваліфікованих робітників.





З нагоди відкриття центру колектив та учні навчального закладу влаштували концертну програму. Привітати прийшли представники влади, підприємці, керівники установ та організацій. Серед них заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна, перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, помічники народного депутата Ігоря Гузя Андрій Бокоч та Володимир Шаповал, а також делегація з Естонії.





Ремонт навчальних приміщень та облаштування сучасним устаткуванням обійшовся в майже 4 мільйона гривень. З яких 2 мільйона – субвенції обласного бюджету, решту коштів – працівники та учні закладу заробили самостійно.





«Головною метою центру є впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання й інструментів. Ми хотіли наблизити навчальний процес до реальної роботи. Щоб учень, який після закінчення навчання в нашому закладі, прийде працювати на підприємство уже готовим фахівцем», – розповіла директор ДНЗ «Нововолинський центр професійно технічної освіти» Валентина Приступа.





Заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець переконана, що відкриття навчально-практичного центру є знаковою подією для усієї області. Також зазначила, що підготовка кваліфікованих робітничих кадрів є одним з найважливіших чинників для економічного зростання.



Гості урочисто перерізали червону стрічку та оглянули сучасне обладнання. Учні тепер навчатимуться у нових та модернізованих майстернях та будуть відточувати свої професійні навички.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го вересня у Нововолинську відбулось урочисте відкриття навчально-практичного центру сервісного обслуговування на базі ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти». Інвестували в його створення близько 4 мільйонів гривень.Про це інформує Буг У навчально-практичному центрі з’явилась перукарня, швейна майстерня, майстерня зварювальних робіт та з ремонту колісних транспортних засобів. Входить сюди і кафе “Орхідея”, яке тривалий час вже працює. Тут є все необхідне для теоретичних та практичних занять учнів і підготовки кваліфікованих робітників.З нагоди відкриття центру колектив та учні навчального закладу влаштували концертну програму. Привітати прийшли представники влади, підприємці, керівники установ та організацій. Серед них заступник голови облдержадміністрації, начальниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, перший заступник голови обласної ради, помічники народного депутатата, а також делегація з Естонії.Ремонт навчальних приміщень та облаштування сучасним устаткуванням обійшовся в майже 4 мільйона гривень. З яких 2 мільйона – субвенції обласного бюджету, решту коштів – працівники та учні закладу заробили самостійно.«Головною метою центру є впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання й інструментів. Ми хотіли наблизити навчальний процес до реальної роботи. Щоб учень, який після закінчення навчання в нашому закладі, прийде працювати на підприємство уже готовим фахівцем», – розповіла директор ДНЗ «Нововолинський центр професійно технічної освіти»Заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець переконана, що відкриття навчально-практичного центру є знаковою подією для усієї області. Також зазначила, що підготовка кваліфікованих робітничих кадрів є одним з найважливіших чинників для економічного зростання.Гості урочисто перерізали червону стрічку та оглянули сучасне обладнання. Учні тепер навчатимуться у нових та модернізованих майстернях та будуть відточувати свої професійні навички.

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