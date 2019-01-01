вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима

Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима
Мешканка нововолинська знайшла банківську картку та таємно викрала кошти шляхом їх перерахунку на оплату комунальних послуг на суму 1480,81 гривень. Суд призначив покарання у вигляді штрафу.

Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 24-го вересня - пише Буг.

Жінка раніше не судима, має на утриманні малолітню дочку, працює фінансовим директором на одному з державних підприємств.

В судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю, підтвердила час, місце та обставини, за яких вона таємно викрала з банківської картки чужі кошти. Окрім цього повністю відшкодувала завданий збиток потерпілій.

Обставинами, що пом’якшують покарання суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданого збитку.

В результаті жінку визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вирок, Нововолинськ, фінансовий директор, комуналка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима
Сьогодні, 06:26
Повідомили, коли здадуть в експлуатацію сміттєзвалище у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 05:29
П'ятьом бійцям з Луцька допоможуть придбати житло
Сьогодні, 04:41
У місті на Волині відкрили сучасний навчально-практичний центр. ФОТО
Сьогодні, 03:37
Фахівці двох східних центрів зайнятості відвідали волинське підприємство
Сьогодні, 02:15
Схожі новини
Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО Зайцева шитиме одяг, а Дронов працюватиме у полі: в яких умовах живуть засуджені за харківську аварію. ВІДЕО
11 вересень, 12:18
У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки
29 серпень, 08:06
Лучанка, яка «замінувала» потяг, отримала умовний термін Лучанка, яка «замінувала» потяг, отримала умовний термін
25 серпень, 10:23
Вдарив металевою палицею по голові: волинянин вбив свого швагра Вдарив металевою палицею по голові: волинянин вбив свого швагра
24 серпень, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
26 вересень, 01:22
 1
Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима
Сьогодні, 06:26
 0
Повідомили, коли здадуть в експлуатацію сміттєзвалище у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 05:29
 0
П'ятьом бійцям з Луцька допоможуть придбати житло
Сьогодні, 04:41
 0
У місті на Волині відкрили сучасний навчально-практичний центр. ФОТО
Сьогодні, 03:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿