Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима





Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 24-го вересня - пише



Жінка раніше не судима, має на утриманні малолітню дочку, працює фінансовим директором на одному з державних підприємств.



В судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю, підтвердила час, місце та обставини, за яких вона таємно викрала з банківської картки чужі кошти. Окрім цього повністю відшкодувала завданий збиток потерпілій.



Обставинами, що пом’якшують покарання суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданого збитку.



В результаті жінку визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка нововолинська знайшла банківську картку та таємно викрала кошти шляхом їх перерахунку на оплату комунальних послуг на суму 1480,81 гривень. Суд призначив покарання у вигляді штрафу.Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 24-го вересня - пише Буг Жінка раніше не судима, має на утриманні малолітню дочку, працює фінансовим директором на одному з державних підприємств.В судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю, підтвердила час, місце та обставини, за яких вона таємно викрала з банківської картки чужі кошти. Окрім цього повністю відшкодувала завданий збиток потерпілій.Обставинами, що пом’якшують покарання суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданого збитку.В результаті жінку визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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