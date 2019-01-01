Фіндиректорка одного з волинських підприємств заплатила за «комуналку» чужими грошима
Сьогодні, 06:26
Мешканка нововолинська знайшла банківську картку та таємно викрала кошти шляхом їх перерахунку на оплату комунальних послуг на суму 1480,81 гривень. Суд призначив покарання у вигляді штрафу.
Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 24-го вересня - пише Буг.
Жінка раніше не судима, має на утриманні малолітню дочку, працює фінансовим директором на одному з державних підприємств.
В судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю, підтвердила час, місце та обставини, за яких вона таємно викрала з банківської картки чужі кошти. Окрім цього повністю відшкодувала завданий збиток потерпілій.
Обставинами, що пом’якшують покарання суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданого збитку.
В результаті жінку визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
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Відповідний вирок виніс Нововолинський міський суд 24-го вересня - пише Буг.
Жінка раніше не судима, має на утриманні малолітню дочку, працює фінансовим директором на одному з державних підприємств.
В судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю, підтвердила час, місце та обставини, за яких вона таємно викрала з банківської картки чужі кошти. Окрім цього повністю відшкодувала завданий збиток потерпілій.
Обставинами, що пом’якшують покарання суд визнав щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданого збитку.
В результаті жінку визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та призначили покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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