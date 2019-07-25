У Ковелі, попри заборону, може виступити цирк з тваринами. ФОТО

У Ковелі пересувний цирк з тваринами продає квитки на виставу попри те, що така діяльність у місті заборонена.Про це повідомили на сторінці Kovel Animals у Facebook.Зазначили, що Ковель – одне з перших міст України, де 25.07.2019р. міська рада прийняла рішення заборонити діяльність таких цирків.«26 вересня і... черговий пересувний цирк з тваринами у місті! Афіші, флаери, та продаж квитків на шоу...По факту, перед в’їздом у місто, цирк бере дозвіл у міської влади, без якого його перебування на території міста не є правомірним. У даному випадку органи самоврядування запевнили, що дозвіл не видавали, а далі...» – йдеться у повідомленні.У телефонній розмові представник влади міста повідомив, що цирк знаходиться на приватній території (але у межах міста, де діє заборона).«Якщо шоу будуть проведені, то буде скликана комісія, на якій щось там має вирішуватись, але не з цирком, а з власником земельної ділянки, на який проведуть дійство... (постфактум)» – обурюються зоозахисники.«Питання, чому бездіє міська влада, депутатська комісія, та правоохоронні органи, адже відбувається грубе порушення. Чи можливо, є зацікавлені особи, інакше яким чином пояснити відсутність реакції з боку можновладців?Звертаємось до вищевказаних представників влади: «виконуйте свою роботу згідно чинного законодавства України», якщо є рішення, то слідкуйте за його виконанням! Цирк з тваринами знаходиться на території міста і те, що земля приватна, не знімає заборони», – йдеться у дописі.