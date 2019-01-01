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У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гнідавській сталась аварія за участі трьох автівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що аварія сталась приблиихно о 08:30 27 вересня.

Автівка Volkswagen, не обравши безпечної швидкості та дистанції, зіткнулась з іншим Volkswagen та Citroen.

На місці події працює дві карети щвидкої допомоги та патрульні поліцейські.

Зазначимо, рух вулицею ускладений. Працюють патрульні-регулювальники.

Автівки зазнали значних механічниз ушкоджень.

Відео – Патрульна поліції Волинської області.

У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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