У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:04
У Луцьку на вулиці Гнідавській сталась аварія за участі трьох автівок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що аварія сталась приблиихно о 08:30 27 вересня.
Автівка Volkswagen, не обравши безпечної швидкості та дистанції, зіткнулась з іншим Volkswagen та Citroen.
На місці події працює дві карети щвидкої допомоги та патрульні поліцейські.
Зазначимо, рух вулицею ускладений. Працюють патрульні-регулювальники.
Автівки зазнали значних механічниз ушкоджень.
Відео – Патрульна поліції Волинської області.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що аварія сталась приблиихно о 08:30 27 вересня.
Автівка Volkswagen, не обравши безпечної швидкості та дистанції, зіткнулась з іншим Volkswagen та Citroen.
На місці події працює дві карети щвидкої допомоги та патрульні поліцейські.
Зазначимо, рух вулицею ускладений. Працюють патрульні-регулювальники.
Автівки зазнали значних механічниз ушкоджень.
Відео – Патрульна поліції Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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