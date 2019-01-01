У Луцьку зранку – подвійна аварія: працюють медики. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що аварія сталась приблиихно о 08:30 27 вересня.



Автівка Volkswagen, не обравши безпечної швидкості та дистанції, зіткнулась з іншим Volkswagen та Citroen.



На місці події працює дві карети щвидкої допомоги та патрульні поліцейські.



Зазначимо, рух вулицею ускладений. Працюють патрульні-регулювальники.



Автівки зазнали значних механічниз ушкоджень.



Відео – Патрульна поліції Волинської області.









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