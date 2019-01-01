Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в це свято





У цей день християни відзначають відразу дві події: віднайдення Хреста і повернення Животворящого Хреста з Персії - пише



Так, цариця Олена зуміла віднайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Після тривалих розкопок вдалося знайти печеру, де були три однакових хрести. І один з них зробив диво – лише від одного дотику цей Хрест зцілив тяжко хвору жінку. З того часу і почали відзначати Воздвиження Хреста Господнього.



У цей день варто піти до церкви і подякувати Богові за порятунок, а також помолитися за своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Головне, щоб ваші звернення до Господа були від щирого серця. Тоді всі прохання та подяки будуть почуті.



У це свято у православних строгий піст, тому вони уникають вживання м'яса, риби, яєць і молочних продуктів.



Також у цей день не можна сваритися і з'ясовувати відносини з близькими.



У давнину вважали, що не варто починати нові справи, адже вони можуть закінчитися невдачею.



Ще у народі існує твердження, що в цей день змії шукають місце для сплячки на зиму, тому радять добре замикати двері будинку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Воздвиження Хреста Господнього 2019 – велике церковне свято, яке православні християни відзначають 27 вересня.У цей день християни відзначають відразу дві події: віднайдення Хреста і повернення Животворящого Хреста з Персії - пише 24 канал Так, цариця Олена зуміла віднайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Після тривалих розкопок вдалося знайти печеру, де були три однакових хрести. І один з них зробив диво – лише від одного дотику цей Хрест зцілив тяжко хвору жінку. З того часу і почали відзначати Воздвиження Хреста Господнього.У цей день варто піти до церкви і подякувати Богові за порятунок, а також помолитися за своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Головне, щоб ваші звернення до Господа були від щирого серця. Тоді всі прохання та подяки будуть почуті.У це свято у православних строгий піст, тому вони уникають вживання м'яса, риби, яєць і молочних продуктів.Також у цей день не можна сваритися і з'ясовувати відносини з близькими.У давнину вважали, що не варто починати нові справи, адже вони можуть закінчитися невдачею.Ще у народі існує твердження, що в цей день змії шукають місце для сплячки на зиму, тому радять добре замикати двері будинку.

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