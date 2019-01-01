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У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа

У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа
У Камінь-Каширському районі сталася пожежа у з’язку із неналежною експлуатацією кормозапарника.

Як повідомив головний інспектор Камінь-Каширського РВ У ДСНС України у Волинській області Роман Багнюк, 25-го вересня близько 16 години загорілась господарська будівля у селі Хотешів, - пише Волинська правда.

Пожежа знищила дах та пошкодила стіни споруди. Ймовірна причина загоряння - порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації кормозапарника.

У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа
У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа
У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа

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Теги: пожежа, Волинь
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