У селі на Волині через кормозапарник сталась пожежа
Сьогодні, 09:38
У Камінь-Каширському районі сталася пожежа у з’язку із неналежною експлуатацією кормозапарника.
Як повідомив головний інспектор Камінь-Каширського РВ У ДСНС України у Волинській області Роман Багнюк, 25-го вересня близько 16 години загорілась господарська будівля у селі Хотешів, - пише Волинська правда.
Пожежа знищила дах та пошкодила стіни споруди. Ймовірна причина загоряння - порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації кормозапарника.
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Як повідомив головний інспектор Камінь-Каширського РВ У ДСНС України у Волинській області Роман Багнюк, 25-го вересня близько 16 години загорілась господарська будівля у селі Хотешів, - пише Волинська правда.
Пожежа знищила дах та пошкодила стіни споруди. Ймовірна причина загоряння - порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації кормозапарника.
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