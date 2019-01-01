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Смертельне побиття волинянином 20-річного курсанта у Червонограді: лікарів звинувачуть в недбалості

Смертельне побиття волинянином 20-річного курсанта у Червонограді: лікарів звинувачуть в недбалості
У зв'язку із смертю 20-річного курсанта Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Юрія П’янила відкрили два кримінальні провадження. Одне щодо побиття хлопця у нічному клубі «Вілма» у Червонограді уніч на 12 серпня цього року. Також поліція розслідує дії лікарів Червоноградської міської лікарні, куди було доправлено постраждалого.

Як повідомили ZAXID.NET в поліції Львівщини, відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарями (за ч. 1 ст 140 ККУ).

Дружина військового Христина П'янило вважає, що лікарі у Червонограді діяли неоперативно, рятуючи життя її чоловіка. Зокрема, швидка допомога доправила Юрія у лікарню близько 4:00 ранку 12 серпня, там він пролежав на каталці у коридорі близько шести годин, не отримавши ніякої медичної допомоги. Також, з її слів, лікарі не викликали поліцію. Близько 10:00 ранку Юрій отямився і весь в крові пішов додому, оскільки не розумів, що відбувається. Дружина змусила його повернутися до лікарні увечері цього ж дня, бо він почувався дуже погано – його сильно боліла голова.

«У лікарні довший час не надавали ніякої допомоги. Ми три години чекали, щоб зробити рентген голови. Спочатку написали діагноз «струс мозку» і скерували в нейрохірургію на крапельниці. Так він лежав до наступного ранку, поки не прийшов нейрохірург Боднар, який скерував на комп’ютерну томографію», – розповіла Христина у коментарі ZAXID.NET.

З її слів, після КТ у Червоноградській лікарні поставили діагноз «важка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня, гостра субдуральна гематома зліва, забій м'яких тканин голови, набряк, набухання головного мозку». При цьому продовжували ставити крапельниці, однак Юрію ставало все гірше.

«Коли вдуге зробили КТ, він вже був без свідомості, сказали, що треба робити термінову операцію. Оперували 13 серпня у Червонограді місцеві лікарі. Хоча я ще раніше повідомила, що він військовий, курсант Академії сухопутних військ. Навіть не було викликано лікарів з військового шпиталю», - розповіла Христина.

У Львівський військовий госпіталь Юрія перевезли через два дні – 15 серпня. Однак, львівським лікарям не вдалося врятувати життя курсанта, він помер 22 вересня, так і не приходячи до тями.

Після смерті Юрія П'янила у поліції Львівщини повідомили, що перекваліфікували кримінальне провадження щодо підозрюваного у його побитті 25-річного мешканця Волині. Спочатку кримінальне провадження було відкрите за ч. 1 ст. 121 ККУ, тепер – за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Підозрюваного волинянина взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зі слів Христини П'янило, підозрюваного Богдана Лешка встановили через соцмережі після огляду відео з камер спостереження нічного клубу. Вона вважає, що її чоловіка вбили, і вимагає якнайжорсткішого покрання для винуватця.

Бійка біля нічного клубу у Червонограді, під час якої постраждав Юрій П’янило, зафіксована на відео з камер спостереження.

Як повідомлялося, у неділю, 22 вересня, у Львівському військовому госпіталі помер 20-річний курсант Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, мешканець Червонограда Юрій П’янило, якого у серпні під час відпустки жорстоко побили у місцевому нічному клубі «Вілма».

16 серпня Червоноградський міський суд Львівської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак сторона обвинувачення оскаржила це рішення в апеляційному порядку через його м’якість.


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Теги: смерть, курсант, волинянин
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