На Волині молодик вкрав два мотоцикли





Про це повідомили у



Співробітники кримінальної поліції встановили причетність молодика до скоєння незаконних заволодінь. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



У середу, 25 вересня, до Камінь-Каширського відділу поліції звернулися двоє мешканців села Стовбихівка із заявами про викрадення мотоциклів. Сума збитків спричинена потерпілим становить понад 50 тис. грн.. Співробітники кримінальної поліції та сектору реагування патрульної поліції в ході оперативно-пошукових заходів встановили причетність до скоєння незаконних заволодінь 19-річного мешканця Турійського району. Мотоцикли вилучили та передали власникам.



Зловмиснику слідчі оголосили про в скоєні злочинів, визначених за ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання волинянину запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Стобихівка Камінь-Каширського району 19-річний волинянин викрав два мотоцикли.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Співробітники кримінальної поліції встановили причетність молодика до скоєння незаконних заволодінь. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.У середу, 25 вересня, до Камінь-Каширського відділу поліції звернулися двоє мешканців села Стовбихівка із заявами про викрадення мотоциклів. Сума збитків спричинена потерпілим становить понад 50 тис. грн.. Співробітники кримінальної поліції та сектору реагування патрульної поліції в ході оперативно-пошукових заходів встановили причетність до скоєння незаконних заволодінь 19-річного мешканця Турійського району. Мотоцикли вилучили та передали власникам.Зловмиснику слідчі оголосили про в скоєні злочинів, визначених за ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання волинянину запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

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