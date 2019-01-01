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Вбивство новонародженої дитини на Волині: арештували двох сестер-прикордонниць

Вбивство новонародженої дитини на Волині: арештували двох сестер-прикордонниць
Двом сестрам-прикордонницям з Волині повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Під час розслідування встановили, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

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У ДБР додали, що рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.

Відтак, двом жінкам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Теги: прикордонниця, вбивство, дитина, Устилуг
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