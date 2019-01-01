Вбивство новонародженої дитини на Волині: арештували двох сестер-прикордонниць
Сьогодні, 10:56
Двом сестрам-прикордонницям з Волині повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини.
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Під час розслідування встановили, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.
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У ДБР додали, що рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.
Відтак, двом жінкам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).
Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Під час розслідування встановили, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині прикордонниця народила дитину і живцем закопала на городі, – ЗМІ
У ДБР додали, що рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.
Відтак, двом жінкам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).
Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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