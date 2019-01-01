Вбивство новонародженої дитини на Волині: арештували двох сестер-прикордонниць





Про це інформує Державне бюро розслідувань.



Під час розслідування встановили, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.



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У ДБР додали, що рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.



Відтак, двом жінкам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).



Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.



У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двом сестрам-прикордонницям з Волині повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини Про це інформує Державне бюро розслідувань.Під час розслідування встановили, що 29 липня 2019 року військовослужбовиця під час домашніх пологів у дворі власного будинку народила дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові – як наслідок, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.У ДБР додали, що рідна сестра породіллі, яка також працює в Держприкордонслужбі, помістила ще живу травмовану дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини.Відтак, двом жінкам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).Личаківським районним судом міста Львова підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Луцького гарнізону Західного регіону України.У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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