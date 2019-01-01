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На Волині планують збудувати ще дві амбулаторії

На Волині планують збудувати ще дві амбулаторії
Тендери оголосили на нове будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини в селищі Головне Любомльського району та селі Річиця Ратнівського району.

Про старт відкритих торгів повідомив департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 7–8 жовтня, - пишуть Волинські новини.

Амбулаторію в Головному планують звести на вулиці Незалежності, 10. Очікувана вартість цього будівництва становить 7,429 мільйона гривень.

Своєю чергою, у селі Річиця амбулаторію загальної практики сімейної медицини хочуть спорудити на вулиці Ринковій. Вартість робіт оцінили у 8,569 мільйона гривень.

Амбулаторії мають здати в експлуатацію до кінця наступного року.

Зазначимо, що будівництво амбулаторій на Волині передбачено субпроєктом Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Загалом, відповідно до проєкту, на території області заплановано відкриття 32 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Попри те, що провести капітальні роботи та реконструкцію низки об’єктів під амбулаторії було заплановано до кінця поточного року, поки на 90% готові лише три об’єкти з 32 – у селі Піддубці Луцького району, на вулиці Бенделіані в Луцьку та в селі Забужжя Любомльського району.

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Теги: амбулаторії, тендер
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